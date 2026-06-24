Anyaország :: 2026. június 24. 18:10 ::

Orbán sajtó-helyreigazítási pert vesztett a Spar vezetőjének interjúja kapcsán

Orbán Viktor volt miniszterelnök felperesként első fokon sajtó-helyreigazítási pert vesztett a Spar üzletlánc vezetőjének két évvel ezelőtti interjúját szemléző alperes 24.hu-val szemben a Fővárosi Törvényszéken szerdán - írta meg több hírportál.

A bíróság sajtóosztálya az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy a törvényszék "elutasította a felperes keresetét abban a sajtó-helyreigazítási perben, amely az alperes - egy nemzetközi élelmiszerbolt-lánc vezérigazgatójának egy osztrák lapban közzétett interjúja és nyilatkozata kapcsán megjelent - cikke miatt indult".

Az alperes a 2024 márciusában megjelent cikkében arról számolt be, hogy az üzletlánc vezérigazgatójának - egy osztrák lapban közzétett interjúban tett - nyilatkozata szerint a felperes befektetési lehetőséget kért a magyar leányvállalatban egy rokona számára.

A felperes azt nem vitatta, hogy a cégvezető ezt a nyilatkozatot tette, de azt igen, hogy ilyen kérést fogalmazott volna meg felé, ezért kezdeményezett sajtó-helyreigazítást.

A perben a bíróság az Európai Unió Bíróságához fordult. Előzetes döntéshozatali eljárás keretében arról kért állásfoglalást, hogy a médium 2024 márciusában megjelent cikke kapcsán alkalmazandó-e a tömegtájékoztatás szabadságáról szóló európai rendelet. Az EU Bíróságának nemleges válaszát követően folytatódó eljárásban a Fővárosi Törvényszék eltért a Kúria több hasonló ügyben hozott határozatától, mert álláspontja szerint a sajtószabadság korlátozására alkalmas az abban megfogalmazott jogértelmezés.

A Fővárosi Törvényszék döntése szerint az alperesnek nem kell bizonyítania a vezérigazgató által elmondottakat, mivel a cikkben csupán szemlézte a külföldi lapban megjelent interjút, és ezt jelezte is. A felperesnek módja volt a cégvezető nyilatkozatának cáfolatára, amit a lap meg is jelenített.

Az ítélet nem jogerős - közölte a törvényszék.

A 24.hu szerdán azt írta: Orbán azért perelte be a lapot, mert szemlézték Hans Reisch Spar-vezér interjúját, "amelyben arról beszélt, hogy a miniszterelnök azt kérte a Spartól, hogy engedje meg rokonának, hogy befektessen a kereskedelmi multi magyar leányvállalatába, és hogy a kisajátítástól való félelem miatt vagyont von ki Magyarországról a Spar-csoport".

Egy ausztriai élelmiszeripari szaklapban 2024 márciusában megjelent, az Economx által szemlézett cikk szerint a Spar vezetője úgy fogalmazott: Orbán különadókkal és árbefagyasztással "zaklatja" a nagy élelmiszerláncokat, amire a Spar úgy reagált, hogy feljelentést tett az Európai Bizottságnál, másrészt átszervezte a magyarországi működését, hogy így védjék a céget "Orbán karmaitól". Orbán Viktor több sajtópert indított az ügyben - írta a 24.hu.