Anyaország :: 2026. június 25. 16:02 ::

Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól

A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól; Oroszi Beatrix a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is.

A tisztifőorvos elmondta: jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombaton 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Jelezte: extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül, a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius-fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat.

Kiemelte: a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót.

Hangsúlyozta: a hőség nemcsak kellemetlenséggel jár, de jelentős terhelést is jelent a szervezetnek. Hozzátette: a hőség miatt a legnagyobb veszélyben a legidősebbek és a legfiatalabbak - a csecsemők és kisgyerekek - vannak, de ezen kívül a várandós nők, a szív-érrendszeri betegek, a légzőszervi betegek, a cukorbetegek, mozgásukban korlátozott emberek, a hajléktalanok, valamint mindazok, akik a szabadban fizikai munkát végeznek vagy sportolnak.

A hőség senkit nem kímél, életkortól függetlenül bárki kimerülhet a hőségtől és bárki lehet rosszul - figyelmeztetett.

(MTI)