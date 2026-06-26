Anyaország :: 2026. június 26. 15:43 ::

Pócs már hitlerezéssel szemlélteti a Magyar Pétertől való rettegést

Pócs János volt Dopeman műsorának vendége, a több mint másfél órás adásban a Tisza Párt és Magyar Péter tevékenységét vesézték ki. A miniszterelnököt többek közt autoriter stílussal és a politikai stabilitás veszélyeztetésével vádolták.

– Kicsit hasonló a hadviselése Hitleréhez. Egyszerre annyi frontot nyit meg, amit aztán nem lehet menedzselni. A politikájában annyi fronton háborúzik, hogy nem tud kiépíteni egy normális működést, és ez előbb-utóbb visszafordul – fejtegette Dopeman, mire Pócs helyesel: ”az emberek, a választópolgárok ugyanolyan szinten félnek tőle, ahogy féltek Hitlertől. Egzisztenciálisan félnek.” (A Fidesztől szerencsére senki sem félt egzisztenciálisan... - a szerk.)

Pócs hozzáteszi, továbbra is minden erejével azon lesz, "hogy a demokrácia Magyarországon helyreálljon,” elmondása szerint csak a felvétel napján két üzenetet kapott "Romániából" arra vonatkozóan, hogy "Jani, elfelejteted, hogy nekünk mit kellett megélni Ceausescu alatt? Ti hagyjátok, hogy nektek is ezt kelljen? Nem fogjuk hagyni" – mondta, és Dopeman helyeselt.

(24 nyomán)