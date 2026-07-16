Anyaország :: 2026. július 16. 11:08 ::

"A kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött"

A Tisza-kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött - közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor Program részleteit jövő héten ismertetik Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.

Vitézy Dávid a közösségi közlekedés fejlesztésével összefüggő törvényjavaslatot ismertetve július 7-én a parlamentben elmondta: a javaslat szorosan összefügg az európai uniós források hazahozatalával.

Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasút fejlesztésére fordítani, ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv elkészítésén is, amely tíz évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Az infrastruktúra területén is vannak lényeges feladatok, ez a törvény most inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál - húzta alá, hozzátéve: vadonatúj InterCity-flottát kívánnak forgalomba állítani több vonalon.

Azoknak a járműveknek a csereértéke, amelyek elavultnak számítanak, csaknem 3000 milliárd forint, a most megnyíló uniós forrás 700 milliárd forint - emelte ki.

Vitézy Dávid elmondta, a törvényjavaslat rögzíti az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő létrehozását. Előbbi kialakítja a hálózatot, a menetrendet, a tarifarendszert, összehangolja a szolgáltatásokat, és az állam nevében megköti a szerződéseket a szolgáltatókkal. Utóbbi beszerzi a járműveket a most megnyíló, illetve a későbbiekben rendelkezésre álló uniós forrásokból.

Nem privatizáció és nem piacliberalizáció történik - emelte ki, megjegyezve: arról van szó, hogy miként szervezi meg az állam a közszolgáltatásokat, amelyek mindenki számára elérhetők.

(MTI)