Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tartott kedd délután a paksi atomerőmű helyzetéről, miután reggel bejelentette, hogy a Duna vízszintjének emelkedésével stabilizálódott a helyzet. A kormány szerint az ország túl van a legnehezebb időszakon, ugyanakkor a rendkívüli hőség miatt továbbra is fokozott készültségre és összefogásra van szükség.
Azt is megtanulta Orbántól, hogy válság idején lehet a legjobban szerepelni - de persze, ha egy fűszál se mozdulna, akkor is megtenne mindent, hogy feltűnősködhessen (fotó: MP / Facebook-oldala)
A tájékoztató megkezdése előtt viszont becsúszott egy technikai malőr, és hallható volt, amikor a kormányfő utasítást adott kollégáinak arra, hogy „most azonnal” szóljanak a sajtónak az élő bejelentkezésről.
A Szeretlek Magyarország szerint Magyar Péter szavai abban az élő videóban hangzottak el, amelyet még a tájékoztató előtt töröltek, és egy új élő videót indítottak.
(Index nyomán)