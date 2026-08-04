Anyaország, Videók :: 2026. augusztus 4. 17:18 ::

Filmszínház lett az energiaválságból is: "azonnal küldjétek ki, hogy Magyar Péter élőben Paksról!"

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tartott kedd délután a paksi atomerőmű helyzetéről, miután reggel bejelentette, hogy a Duna vízszintjének emelkedésével stabilizálódott a helyzet. A kormány szerint az ország túl van a legnehezebb időszakon, ugyanakkor a rendkívüli hőség miatt továbbra is fokozott készültségre és összefogásra van szükség.



Azt is megtanulta Orbántól, hogy válság idején lehet a legjobban szerepelni - de persze, ha egy fűszál se mozdulna, akkor is megtenne mindent, hogy feltűnősködhessen (fotó: MP / Facebook-oldala)

A tájékoztató megkezdése előtt viszont becsúszott egy technikai malőr, és hallható volt, amikor a kormányfő utasítást adott kollégáinak arra, hogy „most azonnal” szóljanak a sajtónak az élő bejelentkezésről.

A Szeretlek Magyarország szerint Magyar Péter szavai abban az élő videóban hangzottak el, amelyet még a tájékoztató előtt töröltek, és egy új élő videót indítottak.

(Index nyomán)