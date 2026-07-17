Anyaország :: 2026. július 17. 17:21 ::

Fidesz-frakció: "mi ez, ha nem koncepciós eljárás?"

Újra beköszöntött Magyarországon a politikai megrendelésre induló koncepciós eljárások korszaka - írta a Fidesz-frakció az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

A képviselőcsoport szerint pénteken "egyértelműen bebizonyosodott, hogy politikai megrendelésre vettek őrizetbe és tartanak közel egy hónapja börtönben hat kormánytisztviselőt".

"Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter ugyanis bejelentette, hogy megindítják a támogatások felhasználásának vizsgálatát. Mi alapján tartanak akkor közel egy hónapja börtönben embereket, ha még csak most kerül sor a kulturális programok vizsgálatára? Mi ez, ha nem koncepciós eljárás? Azonnal engedjék szabadon a hat volt kormánytisztviselőt!" - írták.

Hozzátették: az előző miniszter által még április végén "a kulturális támogatásokkal kapcsolatban kezdeményezett időszakos elszámolást a Támogatáskezelő és Tarr Zoltán eddig akadályozta".

Közölték, a mostani vizsgálatot a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) új alelnöke, Mattyasovszky-Zsolnay Bence vezeti, aki korábban a Pintér Béla társulat produkciós vezetője volt, illetve a Katona József színházban dolgozott, vagyis a kulturális államtitkár, Nagy Ervin közvetlen munkatársa volt. "Tőle várjuk a független vizsgálatot és a sokszínű kultúra támogatását?" - tették fel a kérdést.

Kiemelték: "a mai nappal ismét beléptünk a koncepciós perek, a politikai megrendelésre induló és zajló eljárások korszakába".

"Ma Magyarországon egy közösségi médiás videó miatt rendőrök kopogtatnak hajnalban az ajtón, és minden alap nélkül egy hónapja börtönben lehet tartani köztisztviselőket kulturális programok támogatása miatt" - jegyezték meg. Felszólították Magyar Péter miniszterelnököt és kormányát, hogy "fejezzék be a politikai nyomásgyakorlást a rendőrségre, a nyomozóhatóságokra és a bíróságokra".

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pénteken a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Mattyasovszky-Zsolnay Bencét nevezte ki a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnökének. Tájékoztatása szerint az NKA-t érintő átvilágítás részeként a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) vezetése és munkatársai, valamint az új alelnök dolgoznak a korábbi miniszteri keretből kiosztott támogatások ellenőrzésén. A miniszter közlése szerint 806 pályázónak küldtek felszólítást, amelyben arra kérték őket, hogy 15 napon belül nyújtsanak be részletes beszámolót a támogatások felhasználásáról.

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