Anyaország :: 2026. április 27. 10:42 ::

Ez (volt) a fideszes "kultúr"politika: milliókat kaptak zajszennyezésre Kis Grófó, Győzike és társaik

Kis Grófó és Dopeman is reagált az RTL-nek azokra a több milliós támogatásokra, amelyeket a Nemzeti Kulturális Alap osztott ki nekik a titokzatos Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumán keresztül. A pályázati kiírásnak nyoma sincs, amin ezek a cégek, előadók indultak, akik gyanúsan a Fidesz holdudvarából kerültek ki, írja a Telex.

"Én megmondom az őszintét, hogy hallottam róla, első körben hallomásból jött, és aztán utánaolvastam természetesen" – mondta Kis Grófó, aki csupán egy szerzeményére kapott 5 millió forintot. Arra a kérdésre azonban, hogy pontosan hol olvasott utána, nem tudott válaszolni. Azt is mondta, a könyvelője segített neki, mert ő nem ért ilyesmikhez.

Konkrétumokat Dopeman sem mondott a pályázatról, ő két dalra összesen kapott 5 millió forintot. "Engem nem keresett meg senki ezzel kapcsolatban. Minden zenekar pályázik. Vannak pályázatok, ez az igazság" – mondta.

Tóth Gabi nem akart nyilatkozni, arra hivatkozva, hogy vasárnap van, és nem kommentálta a hírt Muri Enikő sem. Valla Béla Attila csak Tóth új albuma dalszövegének megírására kapott 5 milliót, az énekesnő pedig szintén kapott még ötöt, hogy új dalokat írhasson, illetve a cégéhez is hozzávágtak még 9-et, hogy forgathasson egy videóklipet is. Muri Enikőnek 5 millió forintot osztottak ki, Győzike is 5 milliót kapott, hogy "újragondolja 2026-ban a roma zenét".

Állítólag még az NKA-n belül is csak most értesültek többen a KKPIK létezéséről és arról, hogy az érintett kollégiumok kihagyásával, fű alatt szórtak ki közel 12 milliárd forintot. Ráadásul azt sem lehet tudni, hogy kik a tagjai ennek a kollégiumnak. A legnagyobb nyertesek között van például Deák Bill Gyula, aki 100 millió forintot kapott, és Pataky Attila cége, amelynek 150 milliót juttattak.