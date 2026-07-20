Anyaország, Extra :: 2026. július 20. 22:38 ::

Meztelenül sétált egy részeg fényes nappal Pécs belvárosában

Nem mindennapi jelenetnek lehettek szemtanúi azok, akik Pécs belvárosában közlekedtek hétfő reggel, ugyanis az utcán egy meztelen férfi sétált – számolt be az esetről a bama.hu és az Index.

A meztelenkedőről a közösségi médiában egy képet is megosztottak, amely reggel 9 óra körül készült. Az eset miatt a rendőröket és a mentőket is riasztották.



Fotó: Facebook

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya közölte, a férfit ittas állapotban találták meg, és hajtottak végre biztonsági intézkedést. Az ügyben rendőrségi eljárás nem indult.

Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, a helyszínről a férfit stabil állapotban szállították kórházba.