Zsidók büszkélkednek vele, hogy a Talmud áll az LMBTQP mögött

Az épelméjű átlagember tudja, hogy csak két nem létezik: férfi és nő. Éppen ezért értetlenül vakargatja a fejét, amikor azt hallja, hogy a progresszívek szerint számos nem létezik, mint például queer, nembináris és transz.

Talán még sokan emlékeznek a kanadai Chris Sky-ra, aki a Covid-átverés idején egy rövid videóban rámutatott arra, hogy a lezárások és a maszkok valódi célja az, hogy az átlagember kiszolgáltatottá váljon a kormányzattal szemben.

Most egy újabb rövid videóval jelentkezett, melyben rámutatott arra, hogy a zsidó Talmud áll az LMBT mögött. Természetesen a zsidók ájvékolni kezdtek, mint mindig, amikor valaki rámutat a perverziójukra és a machinációjukra, azonban ő megadta azt a zsidó forrást, amelyből látszik, hogy a Talmud szerint nyolc nem létezik.

Aki beszél angolul, az egyből mehet a lejjebb található videóhoz és cikkhez. Aki nem beszél angolul, annak itt a videó fordítása és a vonatkozó cikk lényege:

Chris Sky elmondja:

Tényleg megbolygattam a méhkast azzal, hogy a világ tudomására hoztam, hogy az egész LMBT-célkitűzés, valamint ez a nevetséges ötlet, hogy kettőnél több nem van, 100%-ban a zsidó Talmudból ered. És erre mindenki: „Hamisítasz!”, „Zsidógyűlölő vagy!”, „Antiszemita vagy!” Ó, tényleg? Mindjárt kiposztolok egy linket a My Jewish Learning [Zsidó ismereteim] honlapról, ami ráadásul azt a címet viseli, hogy „A zsidó Talmud nyolc neme”, és még fel is sorolja azokat. És azok megegyeznek az LMBT-célkitűzés első néhány kitalált nemével. Ez nem véletlen. Szintén nem véletlen, hogy Izraelben minden száz emberből több mint egy ember regisztrált pedofil. Szintén nem véletlen, hogy a pedofilok megússzák a dolgot a bíróságon még akkor is, ha temérdek bizonyíték van ellenük, mert a cionizmus teljesen a pedofíliáról szól. A cionizmus teljesen a gyerekek megszerezéséről és olyanná gyúrásáról szól, amilyenre akarjátok. És ha ti hazudni fogtok és azt fogjátok tettetni, hogy ez nem olyasmi, amit a zsidó Talmudban alkottak meg, nos, akkor én azt egyszerűen ki fogom posztolni mindenki számára. És most aztán elmondhattok mindennek, aminek akartok, de ez nem azt jelenti, hogy tévedek – ez csak azt jelenti, hogy nagyon feldúltak vagytok amiatt, hogy lelepleztem a zsidó hazugságok egyik legnagyobb titkát.

A vonatkozó cikk (ami független Chris Sky-tól, hiszen LMTQP-propagandista zsidó írta - a szerk.) lényege:

Rachel Scheinerman: „A nyolc nem a Talmudban – A judaizmus évezredek óta elismeri a nembináris személyeket”

A Talmud szerint ez a nyolc nem létezik:

1. Zahar: férfi

2. Nekevah: nő

3. Androgünosz: mind férfi, mind női jellemzői vannak

4. Tumtum: hiányoznak a nemi jellemzői

5. Ajlonit hamah: születéskor nőként azonosították, de később természetes módon férfi jellemzők alakulnak ki nála

6. Ajlonit adam: születéskor nőként azonosították, de később emberi beavatkozás révén férfi jellemzők alakulnak ki nála

7. Szarisz hamah: születéskor férfiként azonosították, de később természetes módon női jellemzők alakulnak ki nála

8. Szarisz adam: születéskor férfiként azonosították, de később emberi beavatkozás révén női jellemzők alakulnak ki nála

(Hidra)