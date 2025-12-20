Olvasói levelek :: 2025. december 20. 07:46 ::

Olvasónk kalandjai a Budapest GO-val

Olvasónk írja:

Történt a napokban, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) december 12-én informálta a Budapest GO app felhasználóit, egy "Minden felhasználót érintő frissítés: kényelmesebb fizetési lehetőség és új funkciók érkeznek a BudapestGO-ba" tárgyú e-mailben a digitális fizetési lehetőségek körét érintő bővítésről. Az e-mailben említették, hogy "A frissítések érkezése után újból be kell jelentkezned az applikációba, hogy a megszokott módon használhasd.". Nekem már ennek olvastán volt egy rossz előérzetem.

December 16-ára meg is történt a változás, a telefonos alkalmazás jelezte is, hogy újból be kell jelentkeznem. Igen ám, csakhogy a bejelentkezés nem igazán sikerült, ugyanis a kétfaktoros azonosításhoz szükséges e-mailt nem kaptam meg többszöri bejelentkezési kísérlet után sem. A korábban megvásárolt bérletemet viszont bejelentkezés nélkül nem tudom felmutatni a jegyellenőröknek, ezért telefonon hívtam a BKK ügyfélszolgálatát - "természetesen" nem ingyenesen hívható "06-80"-as számon.

Az ügyfélszolgálat gépi automatája már előre figyelmeztetett, hogy várakozásnak nézek elébe, mondom magamban: "sebaj, van időm", hiszen éppen ott ülök, ahová a király is gyalog jár, és egyúttal akkor legalább a róluk alkotott véleményem is ki tud jönni belőlem.

Sikerült ügyintézőt kapcsolniuk, aki a problémám rövid megtárgyalása után tájékoztatott, hogy "a Yahooval van a probléma, valamiért nem engedi ki az ilyen e-maileket". De ha mondok egy másik fajta, mondjuk gmailes címet, akkor ők nagyon szívesen átírják a fiókomat arra. Mondtam, hogy "köszönöm nem, nincsen másik e-mail-címem", de akkor mi a teendő, hogyan férek hozzá a megvásárolt bérletemhez? "Hát, vegyek egy újat, és ők jegyzőkönyvet vesznek fel, és akkor talán majd méltányosságból elbírálják, illetve visszatérítik."

Ezen a ponton már kezdtem elveszíteni a konstruktív hozzáállásomat, de azért még megkérdeztem, hogy a vásárláskor megkapott elektronikus számlával esetleg tudom-e igazolni a bérletem meglétét, hiszen azon is rajta van az érvényességi dátum, de azt a választ kaptam, hogy "igen, látom a rendszerben, hogy van bérlete, de sajnos, azt a számlát az ellenőrök nem fogják elfogadni". Itt jobbnak láttam elbúcsúzni az ügyintézőtől, mert nem rajta szerettem volna levezetni a feszültségemet, hiszen tudom, hogy az esetek nagy részében ők nem tehetnek a hibákról, ők is csak elszenvedői a következményeknek.

Szerencsére, az eltelt pár napban az ellenőrök eléggé segítőkészen álltak hozzám, hiszen mutattam minden szükséges dokumentumot, e-mailt a telefonomon, és gyanítom, hogy ők is tudtak már a problémáról, viszont akadt nemrég egy illető, aki úgy érezte, hogy a kisebbségi komplexusát abban éli ki, hogy ő a metróbejárat ura. Történt ugyanis, hogy a szokásos monológomat előadva ő váltig hajtogatta, hogy "ezt nem tudjuk elfogadni", "ez nem bérlet" stb. Mondtam, hogy van bérletem, benne van a rendszerükben, de Önök miatt nem tudom felmutatni.

"Uram, Önnek nincsen érvényes bérlete" - hazudta, majd tett egy gúnyos mozdulattal "próbálta" beszkennelni a kézi kütyüjével a telefonom kijelzőjén lévő számlát, jelezvén, hogy azon nincsen QR-kód. Na, itt b*sztam fel magam. Kifizettem egy szolgáltatást, aminek az igénybevételét az ellenőrük megtagadta tőlem, mivel nem tudtam igazolni a jogosultságomat (szerinte), de az igazolás lehetőségét pont ők vették el tőlem.

Értem én, hogy ő ott 3 másik kolléga előtt példát akart statuálni, de az is lehet, hogy őket is basztatják fentről, megértem.

A felindultságom inkább a BKK-nak szól, akik a facebookos oldalukon is eléggé trágya módon kezelik a dolgot - gyakorlatilag az összes kommentre ugyanazt a semmitmondó választ adják, hogy forduljon az ügyfélszolgálathoz. Arról persze a mai napig semmiféle hivatalos közleményt nem láttam, hogy mi is pontosan a probléma a Yahooval, illetve, hogy dolgoznak-e már a megoldásán.

Összefoglalva:

egy addig működő telefonos alkalmazáson változtat valamit a BKK, amivel a felhasználók egy része problémába ütközik, amit (egyelőre) egy másik cégre kennek, és a felhasználótól várják a megoldást (másik e-mail-cím/új bérlet vásárlása).

a yahoos felhasználókat érintő problémáról a mai napig (december 19.) nincsen hivatalos (akár "felugró") tájékoztató a telefonos alkalmazásukban, hogy az adott felhasználó, aki még nem találkozott vele, legalább informálva legyen, és ne terhelje tovább a (gondolom) egyébként is elfoglalt ügyfélszolgálatukat.

Facebook-kommentben azt kérik az ügyféltől, hogy hívja fel az ügyfélszolgálatukat, miközben a hívás hosszától függően az ismét az ügyfélnek jelent plusz költséget.

Pár dolog:

mielőtt még valaki nagyon hozzáértő AI-on nevelkedett illető a kommentekben kioktatna, hogy miért használok yahoos címet, a válaszom: "Csak."/"Nem, mintha köze lenne hozzá."/"Már akkor ezt használtam, amikor ő még az apja herezacskójában hintázott" - lehet szabadon választani.

van másik címem, de azt nem vagyok hajlandó a BKK-val megosztani.

Hát íme egy kis ízelítő a digitális kontrollból a temus Harry Potter városából.

Fun fact: mivel az alkalmazás lehetőséget ad más városra történő vásárlásra is, az oda szóló jegy/bérlet is bukó.