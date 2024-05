Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2024. május 30. 17:23 ::

Európai nacionalista pártok nyomában, XV. rész - az úgynevezett Szlovákia: SNS

Szlovénia után az úgynevezett Szlovákia felé vesszük az irányt, amelynek pártjait több részben ismertetjük. A mai részben visszatér egy régen látott (nagyon rossz) "ismerősünk": az iszákos autótolvaj Ján Slota.

Szlovák Nemzeti Párt - Slovenská národná strana (SNS)

1990-ben alakult újjá, az 1871 és 1938 közt létezett Szlovák Nemzeti Párt ideológiai örökösének beállítva magát, és a kezdetektől az akkor még nem is létező Szlovákia függetlensége mellett szállt síkra.

Az újjászerveződő SNS sokkal radikálisabb volt elődjénél, amely a mértéktartó és főleg evangélikus kötődésű konzervatív szlovák nyelvű értelmiség pártja volt. Az új, soviniszta SNS-t nem lecsúszott vidéki egzisztenciák, hanem elsősorban újgazdagok és volt kommunista pártfunkcionáriusok támogatták. A párt hagyományosan a sokak által „a szlovákság bölcsőjének” tekintett északnyugaton erős, például Trencsén, Liptó, Árva és Turóc környékén. A pártot jelenleg 4% körüli eredményre mérik.



A Szlovák Nemzeti Párt címere

1990 és 1994 közt az SNS támogatottsága folyamatosan csökkent, az 1994-es választáson elért 5,4% azonban akkor elegendő volt ahhoz, hogy az SNS a Vladimír Meciar vezette kormánykoalíció tagpártja lehessen. Mint 12 évvel később, akkor is az oktatási tárcát kapták, amely diszkriminatív intézkedéseket hozott a magyarság ellen. Az SNS jelentősen hozzájárult a Meciar-kormány magyarellenes arcélének kialakulásához is. Ján Slota a nemzetbiztonsági bizottság elnöke lett.

Az 1998-as parlamenti választásra az SNS erősödött, 9,04%-ot szerzett, de ellenzékbe szorult, és még inkább felerősödtek Slota magyarellenes kirohanásai.

2000-ben Slota és Anna Malikova (későbbi nevén Anna Belousovová) vetélkedése szakadásig vitte a pártot. A két csoport a 2002-es választáson egymást ütötte ki: Slota elszakadt „Igazi“ Szlovák Nemzeti Pártja (PSNS) a szavazatok 3,6%-át, a Belousovová-blokk (a jogfolytosnos SNS) 3,32%-ot szerzett. A két párt végül 2005. április 4-é, magyarellenes platformon újraegyesült, SNS néven. A 2006-os választásra az SNS imázsán fazonigazítást hajtottak végre, a korábbi nyílt magyarellenességet átmenetileg a kevésbé nyílt magyarellenesség váltotta fel, és az SNS politikusai konszolidált emberek benyomását próbálták kelteni – Slota például a családapa szerepét vette magára. Az SNS országosan 11,73%-ot szerzett, de az északnyugati területeken 20% körüli eredményeket ért el. A választás után azonban Slota villámgyorsan visszatért korábbi durván magyarellenes kirohanásainak beteges stílusához. A hárompárti koalíció középső pártjaként 3 miniszteri posztot kaptak.

A 2010-es választásra a magyargyűlölő párt elvesztette támogatóinak több mint a felét, részben a pártot érintő hatalmas mértékű korrupció, részben a belső hatalmi harcok miatt. A felvidéki magyarok azonban mégsem lélegezhettek fel teljesen, mivel hajszál híján, 5,07%-os eredménnyel végül mégis átlépte a parlamenti küszöböt. A korábbi kormánypárt ellenzékbe vonult.

A 2012-es választáson a két évvel korábbi eredményéhez képest tovább gyengült a párt, az elért 4,55%-os eredmény nem volt elegendő a parlamentbe jutáshoz. Így 6 év parlamenti jelenlét után ismét kiestek a szlovák parlamentből. A párt számára sikertelenül zárult választás okán Ján Slota nem indult újra a pártelnökségért. Az SNS küldöttgyűlése 2012. október 6-án Andrej Dankót választotta a párt új elnökévé, Slota megkapta a jelképes tiszteletbeli elnöki pozíciót.

A 2016-os választáson a párt a szavazatok 8,64%-át szerezte meg, így visszajutott a parlamentbe. A 2020-os választáson ismét kiestek a parlamentből, mert nem érték el az 5 százalékos küszöböt. A 2023-as választáson 5,62%-os eredményt ért el az SNS, ezzel ismét visszajutott a szlovák törvényhozásba.



Az SNS eredményei az országgyűlési választásokon (forrás: Wikipédia)

A köztudat egyértelműen Ján Slotával köti össze az SNS-t. Slota eredeti végzettsége szerint bányamérnök. Háromszor nősült, négy gyereke van. Egyik őse a Matica Slovenská alapítója. Apja a csehszlovák titkosrendőrség besúgója volt. Slota ismert italozási szokásairól is. 17 évesen egy banda tagjaként autókat tört fel Ausztriában, miután Csehszlovákiában, a privigyei járásban falusi üzleteket – ruhaüzletet és hentesboltot – is kifosztott. Mindezekért jogerősen el is ítélték.



Ján Slota, amikor még autók feltörésével kereste meg a mindennapi sztrapacskára és alkoholra valóját

Slota hungarofób, soviniszta kijelentései az EU-ban nem váltottak ki nagy érdeklődést. A maoista, majd Goldman Sachs-os José Manuel Barroso úgy fogalmazott, hogy ezek a dolgok "Szlovákia belügyének tekintendők". Lentebb néhány fejezet az alkoholista bűnöző Slota soviniszta kijelentéseiből, ám a teljes lista sokkal-sokkal bővebb lenne.

2006-ban így fogalmazott: „A magyarok rákos kelés a szlovák nemzet testén, amit mihamarabb el kell távolítani.” Az esetről egy olasz EP-képviselő, Michl Ebner próbálta tájékoztatni az európai közvéleményt, ám süket fülekre talált.



Ján Slota akkor...

2007 októberében így fogalmazott: „Hiba volt, hogy annak idején menedéket nyújtottunk a törökök elől gyáván megfutamodó és a mi szlovák hegyeinkbe menekülő magyaroknak, ahelyett, hogy hagytuk volna, hadd marcangolják szét és hadd hurcolják el a törökök őket Isztambulba."

Slota azt is kijelentette, hogy a magyaroknak nem a Kárpát-medence, hanem a Góbi-sivatag a hazájuk. Egy másik alkalommal viszont azt mondta , hogy Dél-Szlovákia lakói kvázi szlovákok, csak magyarul beszélnek.

A szlovákiai nyelvtörvények bevezetése miatt tartott tüntetések apropóján Slota kijelentette, hogy Magyarország addig feszíti a húrt, amíg a két ország között háború nem lesz. Korábban már egyébként elmélkedett azon, hogy Budapestet tankokkal kellene szétlőni.

2013. április 24-én a Szlovák Nemzeti Párt kizárta soraiból Slotát arra hivatkozva, hogy a pártelnöki tisztség betöltése idején nem kezelte gazdaságosan az SNS vagyonát. Slota ellen hűtlen kezelés gyanúja és a párt egzisztenciájának veszélyeztetése miatt még márciusban indított eljárást az SNS vezetősége.

2013. május 9-én Slota egy közúti ellenőrzés során megállás nélkül továbbhajtott, mire a rendőrök üldözőbe vették, megállásra kényszerítették, és mivel nem fújta meg az alkoholszondát, bekísérték a rendőrségre.

Slota ellen vádemelési javaslat készül kiskorúak erkölcsi megrontásáért, amit még 2014 és 2015 során követett el. Fiatalkorú lányokkal találkozott éjjeli bárokban és éttermekben, ahol szexuális jellegű célzásokat tett nekik és alkohollal itatta őket, továbbá ivott is a jelenlétükben.

2017-ben az SNS akkori elnöke elnézést kért Slotáért, de azért kijelentette, hogy nem engedné, hogy a magyarok "átlépjenek egy bizonyos határt."

2023-ban Slotára korrupciós ügyei miatt a ügyész 10 év börtönt kért, s bűnösnek is találták, de a bíróság végül megkegyelmezett neki, s enyhe büntetéssel megúszta



...és 2023-ban a bíróságon: elhízva, sántán és megvénülve

Slota annak idején a magyar hazafias zenészeket is, fogalmazzunk úgy, hogy megihlette. Több zenekar is kifejezte a hungarofób szlovák politikával szembeni negatív érzéseiket. Ilyenek a Romantikus Erőszaknak az Ereszd be a tótot, valamint a Dunaszerdahelyen című dalai, a Radical Hungary zenekar Senkiházi című szerzeménye, a Rémkoppintók Európa szégyene címmel elmélkedett a kor magyar-szlovák kapcsolatáról. A Szebb Napok nevű Oi! zenekar a humor fegyverével vette célba a Ján Slota által tüzelt sovinizmust, s Slota Ska címmel készített videót az egykori autótolvajról. Az utóbbi számot az Egészséges Fejbőr is bevette a repertoárjába, s akkora sláger lett a nemzeti oldalon, hogy Slotának a politikából való eltakarodása után még hat évvel is felcsendült egy-egy koncerten.

Mindenképpen meg kell említeni, hogy nem csak a deklaráltan nacionalista zenészek emelték fel a hangjukat Slota és a gyalázatos nyelvtörvény ellen, hanem a fősodratú zenei életből is akadt, akiben megszólalt az igazságérzet és hazaszeretet. A gyulafirátóti Sub Bass Monster (Máté Szabolcs) a Mista Slota című számával állt ki a magyarság közös nyelve, hazája, történelme mellett. Sub Bass számának külön érdekessége, hogy megjósolja az évekkel később bevezetett ukrán nyelvtörvényt is, ahogy azt is, hogy az EU-kolhoz csak közömbösen félrenéz a magyarokat ért jogtiprásokra.

Véleményem szerint Slota - amellett, hogy primitív soviniszta - feladatot teljesített, akár még úgy is, hogy ő sem volt ennek feltétlenül tudatában, ám biztosan voltak megfelelő tippeket adó "tanácsadói". Ténykedése a legmélyebb szakadékokba lökte a magyar-szlovák kapcsolatokat, amelyek brutális fizikai atrocitásokhoz is vezettek, gondoljunk csak Malina Hedvig ügyére, illetve a dunaszerdahelyi eseményekre.

Trianon igazi bilincse abban rejlik, hogy földrajzilag és történelmileg egymásra utalt népek között olyan gyűlöletet plántált el, amelyet jelen állás szerint még akár évszázadokig nem tudnak az itt élők se kiköpni, se lenyelni. Slota tevékenysége ezt a bilincset és rabláncot csak tovább edzette, a gyűlöletet még mélyebbre plántálta a szívekben. S, hogy ez kinek érdeke? A magyaroké biztos nem, de a tótoké sem. Trianonban a látszólagos győztes is igazából veszített, s az igazi győztes, aki mindent vitt: a kőműveskanalat a kezében tartó hatágú hatalom.



A szomorú múlt és jelen...

A következő részben a Kotleba - Mi Szlovákiánk Néppárttal, valamint a Republikával (Köztársaság) ismerkedhetünk meg.

KG

