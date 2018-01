Külföld :: 2018. január 7. 10:37 ::

Másfél éves csúcson a kínai devizatartalék

A tartalékot kezelő szervezet szerint decemberben már a tizenegyedik egymást követő hónapban tapasztalható emelkedés. A növekedés nagyobb volt a vártnál, elsősorban a tőkekiáramlás visszafogását célzó kormányzati intézkedések hatására.

A tartalékot kezelő State Administration of Foreign Exchange (SAFE) szerint a kormányzati intézkedések mellett az is kedvezett, hogy a dollár különösen a japán jennel szemben gyengült, valamint az eszközérték-növekedés is hozzájárult.

A kínai devizatartalék decemberben 20,2 milliárd dollárral 3140 milliárd dollárra emelkedett.

Szakértők a devizatartalék szerényebb, 6 milliárd dolláros növekedésére számítottak a novemberi 10 milliárd dolláros emelkedést követően. A devizatartalék tavaly januárban csökkent először a 3 ezer milliárd dolláros küszöb alá 2011 februárja óta.

Kína devizatartaléka tavaly 129,5 milliárd dollárral nőtt a 2016 végi 3011 ezer milliárd dollárról.

Kínai aranytartalékának a nagysága 59,240 millió uncia (1 uncia 31,1035 gramm) volt december végén, ugyanúgy, mint egy hónappal korábban. A kínai jegybank számításai szerint ugyanakkor az aranytartalék értéke 76,47 milliárd dollárra emelkedett a november végi 75,833 milliárd dollárról.

(MTI)