Külföld :: 2025. október 28. 06:49 ::

Bérgyilkosságra való felbujtás miatt tartóztattak le egy amerikai férfit, aki az igazságügyi miniszter halálát kívánta

Bérgyilkosságra való felbujtás miatt tartóztattak le az amerikai hatóságok egy férfit, aki Pam Bondi igazságügyi miniszter meggyilkolásáért pénzt ajánlott egy videóban - derül ki egy hétfőn közzétett bírósági dokumentumból.

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Irodának (FBI) a törvényszékhez eljutatott vizsgálati irata szerint a minnesotai illetőségű, 30 éves Tyler Avalos 45 ezer dollárt (15 millió forint) ajánlott fel a TikTokra feltöltött videójában annak, aki végez az igazságügyi miniszterrel. A felvétel Pam Bondi arcképét célkeresztben ábrázolta, a feliratban többi között az olvasható, hogy "Körözés alatt: Pam Bondi - Díj: 45 000 dollár - Élve vagy halva (lehetőség szerint holtan)".





He’s about to FAFO so bad Minnesota man Tyler Maxon Avalos ARRESTED by the FBI after posting a tiktok offering a $45,000 bounty on Pam Bondi’s headHe’s about to FAFO so bad pic.twitter.com/xcAwkCmnsQ October 27, 2025

A TikTok-videóra egy felhasználó hívta fel a figyelmet, és annak nyomán indult nyomozás, amely elvezetett a videót készítő férfihoz, akit St. Paul városában még csütörtökön őrizetbe vettek.

Az FBI az esetet szövetségi bűncselekményként kezeli, a nyomozók a kormányzat egy tagjának meggyilkolására szóló felhívást nem tekintik viccelődésnek.

A nyomozati anyagból kiderül, hogy a cselekménnyel gyanúsított Tyler Avalos ellen korábban is zajlott eljárás erőszakos cselekmények miatt.

(MTI)