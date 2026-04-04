Háború :: 2026. április 4. 20:32 ::

Luhanszki vezető: lakóépületekre támadtak ukrán drónok, három halott is van

Legkevesebb három civil életét vesztette egy ukrán dróncsapásban az orosz ellenőrzés alatt álló Luhanszk megyében - közölték szombaton az orosz hatóságok.

Leonyid Paszecsnyik, az orosz ellenőrzés alatti kelet-ukrajnai "Luhanszki Népköztársaság" vezetője egy Telegram-bejegyzésben közölte, hogy az ukrán fegyveres erők lakóépületeket támadtak meg Mihajlivka faluban, mintegy 45 kilométerre a frontvonaltól.

Helyi jelentések szerint dróncsapások érték a megye más körzeteit is, és a vasúti infrastruktúrában is károkat okoztak.

Az ukrán vezérkar megerősítette, hogy Luhanszk megyében dróncsapásokat mértek több, az orosz hadsereg számára üzemanyagot szállító vasúti szerelvényre.

(MTI)