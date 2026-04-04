Háború :: 2026. április 4. 20:48 ::

Erdogan Rutténak: geostratégia patthelyzetbe jutott az iráni konfliktus

"Geostratégiai patthelyzet" felé sodródik az Irán elleni amerikai-izraeli támadások nyomán kialakult regionális konfliktus - közölte a török elnök Mark Rutte NATO-főtitkárral a török elnöki hivatal szerint.

Recep Tayyip Erdogan telefonon egyeztetett a főtitkárral a regionális és globális kihívásokról, a közelgő NATO-csúcsról, valamint a szövetségen belüli közös ügyekről - áll az elnöki hivatal közleményében.

Erdogan a Közel-Keleten növekvő feszültségekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az Irán elleni beavatkozás "geostratégiai patthelyzetbe" jutott, és hangsúlyozta: a nemzetközi közösségnek fokoznia kell erőfeszítéseit a konfliktus lezárása és regionális instabilitás megelőzése érdekében.

Az Anadolu török állami hírügynökség beszámolója szerint a török elnök a beszélgetés során reményét fejezte ki, hogy a július 7-8-án Ankarában tartandó NATO-csúcstalálkozón olyan döntések születnek, amelyek ellenállóbbá és hatékonyabbá teszik a szövetséget a jövőbeli változásokkal szemben.

A közelmúltbeli műveletek során NATO-eszközökkel fogtak el iráni rakétákat a török légtér felett. Az iráni fél ugyanakkor korábban tagadta azokat a jelentéseket, amelyek szerint a konfliktus kezdete óta rakétákat indított volna Törökország irányába.

(MTI)