2026. április 4. 21:03

Orbán-generációs fiataloktól reméli a NER megdöntését a Guardian

A brit The Guardian címlapon foglalkozik a magyar választásokkal. A lap riportja szerint a 2026-os magyarországi választás egyik legfontosabb kérdése, hogy a fiatal szavazók képesek lesznek-e politikai fordulatot kikényszeríteni, és ezzel megtörni a Orbán Viktor vezette rendszer 16 éves uralmát - írja a Magyar Hang.

A The Guardian szerzője azt írja, hogy egy új választói generáció lépett színre: azok a fiatalok, akik már az Orbán-korszakban nőttek fel, és most először vagy másodszor szavaznak. A Guardian szerint körükben erősödik a változás iránti igény, amit a gazdasági kilátások romlásával, a társadalmi mobilitás beszűkülésével és az ország nemzetközi elszigetelődésének érzésével magyaráznak.



A cikkben idézett kutatások alapján a 30 év alattiak jelentős többsége (65 százaléka - a szerk.) a kormány ellen szavazna, miközben a Fidesz támogatottsága ebben a korosztályban minimálisra csökkent. A Guardian ezt a választás egyik legfontosabb fejleményének nevezi, és úgy látja, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt megjelenése felgyorsította ezt a folyamatot.

A brit lap külön kiemeli, hogy a kampány két eltérő Magyarország-képet állít szembe egymással: a kormány narratívája külső fenyegetésekre és biztonsági kérdésekre épít, míg az ellenzék a gazdasági nehézségekre, a közszolgáltatások állapotára és a korrupcióra helyezi a hangsúlyt.

A Guardian ugyanakkor óvatosságra is int: bár a fiatalok körében erős az ellenzéki hangulat, a Fidesz továbbra is stabil bázissal rendelkezik az idősebb választók és a vidéki térségek körében. Emellett a választási rendszer sajátosságai is megnehezíthetik a politikai változást.

A lap összegzése szerint így a választás tétje nemcsak kormányváltás, hanem az is, hogy a „Orbán-generációként” leírt fiatalok képesek lesznek-e valóban átformálni Magyarország politikai irányát.