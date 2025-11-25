Külföld :: 2025. november 25. 15:38 ::

Hollandia akár 3 milliárd eurót is befektethet a drónok elleni védelembe

A holland védelmi minisztérium bejelentette, hogy 1,25 és 3 milliárd euró közötti összeget tervez befektetni a drónok elleni védelmi képességek megerősítésére - közölte az NL Times című angol nyelvű holland hírportál kedden.

A holland védelmi tárca tájékoztatása szerint a beszerezni kívánt felszerelés egyebek mellett mobil harci rendszerekből, köztük távirányítású védelmi eszközökből, például drónok lelövésére képes rendszerekből, elfogó drónokból, radarokból és a kommunikációs berendezésekből áll, amelyek légvédelmi rendszerként szolgálhatnak. Emellett a hadihajók védelmét is megerősítik a dróntámadásokkal szemben.

Emlékeztettek, az év elején a holland védelmi minisztérium bejelentette, hogy 22 Skyranger 30 típusú mobil drónelhárító rendszert vásárol, az elsőt 2028-ban állítják hadrendbe.

A hírportál közölte továbbá: a tárca kedden azt is nyilvánosságra hozta, hogy az országban 56 helyszínt jelöl ki a fegyveres erők tevékenységének bővítésére. Ezek között egyebek mellett a Lelystad katonai repülőtér szerepel, amely a jövőben a holland F-35-ös vadászgépek bázisa lesz. Több helyszínen házakat vagy mezőgazdasági területeket kell kisajátítani a katonai célú területek kialakítására.

A hírportál emlékeztetett arra, hogy nemrégiben többször is észleltek drónokat holland katonai létesítmények, köztük Eindhoven, Gilze-Rijen és Volkel légibázisok felett. Utóbbi esetében először fordult elő, hogy a hadsereg elektronikus zavarórendszerek használata mellett tüzet nyitott a drónokra.

(MTI)