Móring József Attila, a Fidesz országgyűlési képviselője a kampány hajrájában úgy érezte, jót tenne a kétkedők megnyugtatásának, ha készítene egy közös videót a - betanult szöveget fejből egész ügyesen visszaidéző - zakós cigány szimpatizánssal, amelyben leszögezi, a „romáknak” nem kell félniük, nem lesz Fidesz–Mi Hazánk koalíció - vette észre a Magyar Jelen.
A meg nem nevezett úriember kérdése szó szerint így hangzott:
képviselő úr, egy kérdést szeretnék ön felé feltenni. A kérdés az lenne, hogy a Mi Hazánk és a Fidesz koalíciója, arról szeretném, hogyha mondana egy-két szót. Mert a roma társadalmat azzal ő… - vágás – megfélemlítik, hogy ha a Fidesz kerül április 12-én megválasztásra, akkor a romák ellen szövetkezik a Mi Hazánk Mozgalommal.
Erre Móring József, a Fidesz képviselőjelöltje, parlamenti képviselője egyből rávágta: ez egy álhír, amivel „uszítani akarnak”, mert
a romák biztonságára a Fidesz önmagában jelent garanciát.