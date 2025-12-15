Vádat emelt Nikola Selakovic szerb kulturális miniszter, valamint három másik ember ellen az ország szervezett bűnözéssel foglalkozó ügyésze hétfőn hivatali visszaélés és dokumentumok hamisításának vádjával - közölte az ügyész hivatala.
A vádhatóság gyanúja szerint meghamisított dokumentumok tették lehetővé, hogy egy amerikai cég engedélyt kapjon egy hotel építésére Belgrádban a Jugoszláv Néphadsereg egykori főparancsnokságának a helyén, amely korábban kulturális örökségnek számított.
A szerb kormány tavaly kötött megállapodást Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner befektetési cégével, az Affinity Global Developmenttel arról, hogy a vállalat szállodát épít a szerb főváros központjában. A vezérkar épületét 1999-ben, a NATO Jugoszlávia elleni bombázásának idején érte végzetes találat. A romokat 14 éven át nem takarították el. A terület rendezése 2013-ban kezdődött el, a törmeléket elhordták, ám az épület vázát megtartották azért, hogy a Jugoszlávia elleni légicsapásokra emlékeztessenek.
Az Affinity Global Development 99 évre bérelte ki a területet, és a tervek szerint 1500 szobás hotelkomplexum felépítését tervezi.
A szervezett bűnözés elleni ügyészség azt vizsgálja, milyen körülmények között távolították el a kulturális örökségi védelmet az épületről.
A hotelprojekt ellen többször is tiltakoztak Belgrádban.
(MTI)