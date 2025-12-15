Külföld, Politikusbűnözés :: 2025. december 15. 15:05 ::

Vádat emeltek a szerbiai kulturális miniszter ellen hivatali visszaélés miatt

Vádat emelt Nikola Selakovic szerb kulturális miniszter, valamint három másik ember ellen az ország szervezett bűnözéssel foglalkozó ügyésze hétfőn hivatali visszaélés és dokumentumok hamisításának vádjával - közölte az ügyész hivatala.

A vádhatóság gyanúja szerint meghamisított dokumentumok tették lehetővé, hogy egy amerikai cég engedélyt kapjon egy hotel építésére Belgrádban a Jugoszláv Néphadsereg egykori főparancsnokságának a helyén, amely korábban kulturális örökségnek számított.

A szerb kormány tavaly kötött megállapodást Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner befektetési cégével, az Affinity Global Developmenttel arról, hogy a vállalat szállodát épít a szerb főváros központjában. A vezérkar épületét 1999-ben, a NATO Jugoszlávia elleni bombázásának idején érte végzetes találat. A romokat 14 éven át nem takarították el. A terület rendezése 2013-ban kezdődött el, a törmeléket elhordták, ám az épület vázát megtartották azért, hogy a Jugoszlávia elleni légicsapásokra emlékeztessenek.

Az Affinity Global Development 99 évre bérelte ki a területet, és a tervek szerint 1500 szobás hotelkomplexum felépítését tervezi.

A szervezett bűnözés elleni ügyészség azt vizsgálja, milyen körülmények között távolították el a kulturális örökségi védelmet az épületről.

A hotelprojekt ellen többször is tiltakoztak Belgrádban.

(MTI)