Külföld :: 2025. december 16. 07:01 ::

Elon Musk vagyona átlépte a 600 milliárd dolláros határt

Elon Musk vagyona hétfőn elsőként lépte át a 600 milliárd dolláros küszöböt a Forbes számításai szerint, miután felmerült, hogy űripari cége, a SpaceX jövőre akár 800 milliárd dollár körüli értékeltség mellett léphet tőzsdére.

A Forbes becslése szerint Musk vagyona hétfőn átlépte a 600 milliárd dolláros határt. A mérföldkő hátterében az a hír áll, hogy űripari vállalata, a SpaceX jövőre 800 milliárd dollár körüli értékeltség mellett jelenhet meg a tőzsdén.

Musk októberben már elsőként törte át az 500 milliárd dolláros szintet. A becslések szerint 42 százalékos tulajdonrésze van a SpaceX-ben. A tervezett tőzsdei bevezetés további mintegy 168 milliárd dollárral növelheti vagyonát, így az akár 677 milliárd dollárra is emelkedhet.

Vagyonának gyarapodásához a Tesla árfolyam-emelkedése is hozzájárult. Az elektromosautó-gyártó részvényei a gyengélkedő eladások ellenére idén eddig 13 százalékkal drágultak. Hétfőn további mintegy 4 százalékos pluszt hozott a hír, hogy a vállalat már biztonsági felügyelő nélkül teszteli robotaxijait.

Novemberben a Tesla részvényesei jóváhagyták Musk egybillió dollár értékű juttatási csomagját, amely a valaha volt legnagyobb vállalati kompenzációs megállapodásnak számít. A befektetők ezzel támogatásukat jelezték a vezérigazgató víziója iránt, amely szerint a Teslából mesterséges intelligenciára és robotikára épülő technológiai óriásvállalat válhat.

Musk mesterségesintelligencia-cége, az xAI szintén tőkét von be: a társaság 15 milliárd dolláros tőkeemelésről tárgyal, 230 milliárd dollár körüli értékeltség mellett.

(Portfólió)