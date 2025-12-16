Külföld :: 2025. december 16. 09:04 ::

Ausztrál rendőrkapitány: az Iszlám Állam ihlette a támadást; anyja szerint a lövöldöző jó fiú

Az Iszlám Állam terrorszervezet által ihletett terrortámadás volt a sydney-i tömeggyilkosság, melynek során két merénylő 15 zsidó vallású embert lőtt agyon egy hanukaünnepség alkalmából - közölte Krissy Barrett ausztrál szövetségi rendőrkapitány.

Az ausztrál hatóságok közlése szerint a két elkövető egy 50 éves apa és 24 éves fia volt. Az apát a helyszínen agyonlőtték, míg fia megsebesült, és kórházban ápolják.

Az ausztrál politikusok és rendőrségi vezetők által tartott keddi sajtóértekezleten első ízben beszéltek hivatalosan is arról az első bizonyítékok alapján, hogy milyen ideológiai megfontolások vezethették a merénylőket. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök elmondta, hogy a merénylők által használt gépkocsiban a hatóságok megtalálták az Ausztrália és több más ország által terrorszervezetnek nyilvánított Iszlám Állam két, házilag készült zászlaját. Találtak a fiatalabb férfi nevén lévő autóban házilag fabrikált robbanószerkezeteket is.

Krissy Barrett rendőrfőnök hangsúlyozta, hogy nem egy vallás iránt elkötelezett, hanem egy terrorszervezethez kötődő emberek követték el a Bondi Beach-i öldöklést.

A vasárnapi merényletben megsebesült 25 embert továbbra is kórházban kezelik, tízen közülük válságos állapotban vannak. Három fiatalkorú sebesültet egy gyerekkórházban ápolnak.

A sebesültek között van Ahmed al-Ahmed is, aki megfékezte és lefegyverezte az egyik merénylőt. A meggyilkolt áldozatok életkora 10 és 87 év között van.

A miniszterelnök és több ausztrál állam vezetője bejelentette, hogy szigorítják az ausztrál fegyvertartási szabályokat, ami a legátfogóbb reform lesz ezen a területen a tasmániai Port Arthurban elkövetett tömeggyilkosság óta, amikor egy merénylő 35 embert lőtt agyon.

Naveed jó fiú

A Bondi Beachen történt, 16 halálos áldozatot követelő lövöldözés után az egyik fegyveres édesanyja továbbra is képtelen elhinni, hogy fia részt vett a mészárlásban. A nő ragaszkodik ahhoz, hogy a 24 éves Naveed Akram „jó fiú” – írja a GBNews.

A rendőrség közlése szerint Akram és 50 éves édesapja nyitott tüzet egy hanukai ünnepségen. A fiatalabb támadó jelenleg kritikus állapotban van kórházban, míg apját a helyszínen lelőtték a rendőrök. Miközben a hatóságok ellepték az elkövetők ingatlanát, Akram édesanyja, Verena döbbenten fogadta a történteket, és határozottan állította: fia képtelen lett volna ilyen kegyetlen tett elkövetésére. A Sydney Morning Heraldnak úgy nyilatkozott, fia visszahúzódó életet élt.

– Nincs fegyvere. Szinte ki sem mozdul otthonról. Nem jár el barátokkal, nem iszik, nem dohányzik, nem jár rossz helyekre. Dolgozni megy, hazajön, edzeni jár, ennyi az egész. Bárki ilyen fiút kívánna magának, mint az enyém. Ő egy jó fiú – mondta.

A családtagok beszámolója szerint az apa és fia a támadás előtt azt mondták rokonaiknak, hogy hétvégi horgásztúrára indulnak Jersey Baybe, amely mintegy 200 kilométerre található Sydney-től. Verena azt is elárulta, hogy vasárnap reggel, néhány órával a támadás előtt még beszélt fiával. „Felhívott, és azt mondta: anya, most voltam úszni, búvárkodni” – idézte fel.

Az édesanya otthon maradó szülőként neveli három gyermekét, és idős édesanyját is ő gondozza. A család egy olyan városrészben él, amely jelentős bevándorlóközösségéről ismert. Közösségi médiás bejegyzések szerint Akram vallási tanulmányokat folytatott az Al-Murad Iszlám Intézetben, ahol 2022-ben fejezte be képzését. Ez felvetette a lehetséges radikalizálódás kérdését is a nyomozásban.

(MTI - Index nyomán)