Lengyelországban letartóztattak egy egyetemistát terrortámadás előkészítésének gyanújával

Lengyelországban letartóztattak egy egyetemistát, akit azzal gyanúsítanak, hogy robbantásos merényletet készített elő az egyik adventi vásáron - közölte kedden Jacek Dobrzynski, a titkosszolgálati miniszter szóvivője.

A lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) közlése szerint a fiatalember a Lublini Katolikus Egyetem (KUL) hallgatója - írta Dobrzynski az X-en. A bíróság jóváhagyta három hónapos előzetes letartóztatását.

Újabb közlés szerint Mateusz W.-ről van szó, akit még november 30-án vettek őrizetbe.

A gyanúsított "ismereteket gyűjtött arról, hogyan lehet terrorcselekmények elkövetéséhez használható anyagokat előállítani", emellett azt is tervezte, hogy "egy terrorista szervezethez csatlakozik, hogy támogatást szerezzen a cselekmény végrehajtásához" - áll a bejegyzésben.

A gyanúsított célja Dobrzynski szerint az volt, hogy "sok embert megfélemlítsen, és támogassa az Iszlám Államot". Az ABW tisztviselői a nyomozás során "adathordozókat és az iszlámmal kapcsolatos tárgyakat" foglaltak le - közölte a szóvivő. Hozzátette: az ügyben folytatódik a nyomozás.

(MTI)