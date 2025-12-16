Külföld :: 2025. december 16. 12:30 ::

Remigrációt követeltek a finn hazafiak országuk függetlenné válásának évfordulóján

December 6-a a Függetlenség Napja Finnországban. 1917-ben ezen a napon kiáltották ki Finnország függetlenségét.

December 6-án a finn hazafiak Helsinkiben tartottak felvonulást, mely során nem csak hazájuk függetlenségéről emlékeztek meg, de lerótták kegyeletüket a téli háborúban (1939. november 30. - 1940. március 12.) elesett hősök sírjainál, valamint emlékeztettek arra is, hogy Finnország és a finn kultúra megmaradása érdekében elkerülhetetlen a remigráció. A felvonulást a Kék-Fekete Mozgalom (Sinimusta Liike) szervezte.

A rendőrség 700 főre, a szervezők 1000 főre becsülték a menet létszámát.

A menet a Sandudd temetőben ért véget, ahol megkoszorúzták báró Carl Gustaf Emil von Mannerheim finn marsall síremlékét. Mannerheim cári tisztként kezdte pályafutását. Az 1918-as finn polgárháborúban a fehérek oldalán harcolt a szovjetek által támogatott vörösök ellen, s nagy szerepe volt benne, hogy a hazafiaknak sikerült megakadályozni Finnország bolsevizálódását. Később ő javasolta - a róla elnevezett - Mannerheim-vonal kiépítését Finnország keleti határán. Nagy szerepe volt abban, hogy a téli háborúban a 175 ezres finn haderő legyőzte az 1 millió fővel támadó Vörös Hadsereget.



Báró Carl Gustaf Emil von Mannerheim sírja

A hazafiak nem csak Mannerheim sírját koszorúzták meg, de a Folytatólagos háborúban (1941-1944) között elesett svéd önkéntesek emlékművét is, valamint gyertyafénybe borították a finn hősi halottak sírhelyeit is.



A svéd önkéntesek emlékműve



A finn hősi halottak sírjai fényárba borultak

A felszólalók beszédeikben kijelentették, hogy a finn nép és kultúra a történelem során állandó harcra kényszerült az idegen hatalmak ellen, de sose nézett szembe nagyobb kihívással és erősebb, pusztítóbb ellenséggel, mint ma: a gyökértelen és nemzetközi materializmus eszméjével, amely egész nemzeteket homogén fogyasztói tömeggé alakít. A gyökértelen és pénzorientált világkultúra összefog a nagy pártok által propagált népességcsere-politikával. Miközben a piac és a szórakoztatóipar a finn hagyományokat amerikai csecsebecsekultúrával helyettesíti, az őshonos finneket nem európai bevándorlók váltják fel. Finnország népességnövekedése évek óta teljes mértékben a bevándorláson alapul.

A szervezők hangsúlyozták: nem világpolgárok akarnak lenni, hanem finnek. Kijelentik, hogy finnek lenni nem egy útlevél, nem állampolgárság kérdése, hanem a vér, a kultúra, a nyelv és a természet mint élettér egyedülálló egyesülése, melyet az évezredek csiszolnak össze.



"Remigráció vagy kihalás?"

Hangsúlyozták, hogy a finneknek választaniuk kell, hogy vagy a multik és a globalisták engedelmes rabszolgáiként képzelik el jövőjüket, vagy a tradicionális értékekhez nyúlva alakítják az elkövetkező generációk jövőjét, ahol a nemzeti eszme nem egy múzeumi darab, hanem mindenki természetes nemzeti élet- és cselekvésmódja.

A fenti magasztos eszmék természetesen ott sem nyerték el a helyi söpredék, a szélsőbaloldal támogatását. Az antifák nem tudtak konfrontálódni a nacionalisttákkal, mert a rendőrség elválasztotta egymástól a hazafiakat és a hazátlanokat, egy személyt kivéve. Amint a menet elindult, egy szélsőbalos próbálta útját állni a hazafiaknak, miközben azt kiáltozta, hogy "szégyen!". A menet egyik dobosával fizikai konfrontációba került, végül a rendőrök eltávolították a bolsevista felforgatót.

A többi kommunista véglény a város más pontjain tartott "ellentüntetést" (világképükhöz nyilván közelebb állt volna, ha Finnország Szovjet-Oroszország része marad anno), de "nácik" híján kénytelenek voltak egymással verekedni. Finn sajtóbeszámolók szerint az antifák között szóváltás alakult ki, majd két férfi összeverekedett. Az egyik vörös a földre került, ekkor a többi baloldali rendőrt követelt. Érdekességként meg kell jegyezni, hogy más társaik közben összecsaptak a rendőrökkel, azokra köveket és tűzijátékok rakétáit zúdították.



Egymást sem bírják elviselni az elvtársak

A fenti képen az látható, amint az antifák egymást csépelik. A fotót az X-en Tuukka Kuru, a hazafiak vezetője így kommentálta: „Az arckifejezésed, amikor a csapatoddal egész évben a legnagyobb erődemonstrációjára készültél, de csak egy pofont kapsz az elvtársadtól.”

KG - nordfront nyomán