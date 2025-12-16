Külföld, Gazdaság :: 2025. december 16. 11:59 ::

Lassult az euróövezeti gazdaság növekedése decemberben

Decemberben lassult az euróövezeti gazdasági aktvitás emelkedése, miután novemberben 30 hónapja a legnagyobb mértékű növekedést érte el a londoni S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet és a Hamburg Commercial Bank AG közös beszerzésimenedzser-indexének (BMI) kedden közzétett előzetes értékei alapján.

A felmérés előzetes adatai szerint a feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatokat egyaránt magában foglaló euróövezeti kompozit beszerzésimenedzser-index decemberi értéke az előző havi, 30 havi csúcsot jelentő 52,8 pontról 51,9 pontra, 3 havi mélypontra csökkent, elmaradt az elemzők által várt 52,7 ponttól.

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének növekedését, 50 pont alatti értéke pedig a csökkenését jelzi.

A felmérés előzetes adatai alapján az euróövezeti szolgáltatóipar teljesítményének növekedése lassult: az index decemberi értéke az előző havi, 30 havi csúcsot jelentő 53,6 pontról 52,6 pontra, 3 havi mélypontra süllyedt, miközben az elemzők kevésbé csökkenő, 53,3 pontos decemberi mutatóra számítottak.

Decemberben már sorban a hetedik hónapban nőtt az euróövezeti szolgáltatóipar teljesítménye.

A feldolgozóipar aktivitása az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet előzetes adatai szerint az euróövezet az elemzői várakozásoknál jelentősebb mértékben zsugorodott decemberben.

Az S&P Global Market Intelligence HCOB feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe (BMI) a novemberi, 5 havi mélypontot jelentő 49,6 pontról 49,2 pontra, 8 hónapja a legalacsonyabbra süllyedt, szemben az elemzők által várt, javulást jelentő 49,9 ponttal.

Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank vezető közgazdásza a felmérés előzetes megállapításait kommentálva megjegyezte: az euróövezeti gazdasági növekedés az év végén lassulást mutat a feldolgozóipar enyhe visszaesése és a szolgáltatási szektor mérsékeltebb lendülete következtében. A gyengébb teljesítmény elsősorban a német iparnak tulajdonítható, ahol a visszaesés mértéke fokozódott.

Az új év indulása meglehetősen bizonytalannak tűnik - tette hozzá Cyrus de la Rubia.

A német feldolgozóipari BMI előzetes decemberi értéke 47,7 pontra, 10 havi mélypontra süllyedt az előző havi 48,2 pontról, szemben az elemzők által várt 48,5 ponttal, azaz Németország feldolgozóipari aktivitása 10 hónapja a legmeredekebben csökkent decemberben, szemben az elemzők által várt lassuló visszaeséssel.

(MTI)