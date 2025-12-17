Külföld :: 2025. december 17. 12:50 ::

Trump: a venezuelai rezsimet külföldi terrorista szervezetté fogjuk nyilvánítani

Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint kedden elrendelte a szankció alá vont összes olajszállító tartályhajó Venezuelába történő be- és kilépésének blokádját.

Egyelőre nem ismeretes, hogyan kíván érvényt szerezni a Trump-kormányzat az intézkedésnek, beveti-e a parti őrséget, ahogyan tette azt az elmúlt héten. Washington több ezer katonát és tucatnyi hadihajót - köztük egy repülőgép-hordozót - vezényelt a térségbe az elmúlt hónapokban.

"Vagyonunk ellopása és sok más egyéb bűncselekmény, köztük terrorizmus, kábítószer- és embercsempészet miatt a venezuelai rezsimet külföldi terrorista szervezetté fogjuk nyilvánítani" - írta Trump a Truth Social közösségi oldalon. "Ezért ma elrendelem az összes szankció alá vont olajszállító hajó blokádját, amely Venezuelába vagy onnan kifelé tart" - közölte.

Egy, a tartályhajókra vonatkozó amerikai embargó már a múlt hét óta érvényben van, amikor az Egyesült Államok lefoglalt egy olajszállító tankert Venezuela partjai közelében.

Nicolás Maduro venezuelai elnök még Trump bejelentése előtt, kedden este egy rendezvényen kijelentette: "Az imperialista és fasiszta jobboldal gyarmatosítani akarja Venezuelát, hogy elvegye olaját, földgázát, aranyát más ásványkincsekkel együtt. Esküt tettünk arra, hogy feltétlenül megvédjük hazánkat, és Venezuelában győzni fog a béke".

(MTI)