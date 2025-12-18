Külföld :: 2025. december 18. 21:06 ::

Vízágyúval oszlattak az EU-Mercosur megállapodás ellen tiltakozó brüsszeli gazdatüntetésen

Vízágyúval és könnygázzal oszlatott a belga rendőrség az EU-Mercosur megállapodás ellen tiltakozó, több mint hétezerháromszáz résztvevővel megrendezett brüsszeli gazdatüntetésen - jelentette csütörtökön a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap.

Legkevesebb ezer traktorral tartottak tüntetést Brüsszelben: a tagországok mezőgazdászai az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése, valamint a közös uniós agrárpolitika költségvetésének csökkentése ellen tiltakoznak.

A beszámoló szerint az Európai Parlament épülete előtti Luxembourg téren összegyűlt többszáz mezőgazdász gumiabroncsokat égetett és kukákat gyújtott fel, petárdákat robbantott és füstbombákat gyújtott, tiltakozó feliratokat fújt a környező házfalakra, fákat döntött ki, bicikliket és elektromos rollereket rongált meg, valamint kövekkel dobálta a rendőröket. A megmozdulást biztosító rendőrök többször is távozásra szólították fel őket, majd miután ennek nem volt foganatja, vízágyúkkal és könnygázzal szorították ki őket a térről. A rendőri intézkedés során többen könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A demonstrálók a belga főváros uniós negyedének más területein folytatják a tiltakozást - tájékoztattak.

Agrárszakszervezetek az évek óta válsággal küzdő ágazat nehézségeire, a mezőgazdasági kezdeményezéseket korlátozó szabályozásokra akarják felhívni az Európai Bizottság figyelmét. Továbbá aggasztja őket a tervezett szabadkereskedelmi megállapodás az EU és a dél-amerikai közös piac (Mercosur) között, valamint a közös uniós agrárpolitika (KAP) hosszú távú költségvetésének esetleges csökkentése.

A mintegy negyven európai mezőgazdasági szervezet által megszervezett, valamint a Magosz és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részvételével folyó megmozdulás résztvevői traktorokkal már a délelőtti órákban elérték az uniós intézmények városrészét, ahol a nap folyamán a tagállamok állam-, illetve kormányfői csúcstalálkozót tartanak. A tanácskozás napirendjén szerepel az Európa gazdasági biztonságának kérdése, benne az unió kereskedelmi menetrendjének felgyorsításával.

A megmozdulást szervező szakszervezetek szerint évek óta hangoztatott követeléseiket nem hallgatják meg, elvárásaik nem teljesülnek. Az Európai Bizottság elszántságát, hogy ettől függetlenül keresztülvigye az agrárreformot és megkösse a szabadkereskedelmi megállapodást, "történelmi hibának" tekintik Európa egésze, köztük a gazdálkodók és a fogyasztók szempontjából egyaránt.

Több mint 100 magyar gazdálkodó is tüntetett Brüsszelben



Brüsszelben több mint 100 magyar gazda vett részt az összeurópai gazdatüntetésen - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a közel tízezer fős összeurópai gazdatüntetésen többek közt az uniós agrárforrások tervezett elvonása, valamint az Ukrajnával és a dél-amerikai Mercosur-országokkal készülő szabadkereskedelmi megállapodás ellen tiltakoztak.

A húsz országból - köztük Magyarországról - érkezett tüntető demonstrációját a Copa-Cogeca uniós termelői szervezet és számos európai agrár-érdekképviselet, köztük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szervezte - tették hozzá.

"Európa-szerte forrnak az indulatok, a tagországok, így hazánk termelői is fel vannak felháborodva. A gazdákkal közösen a mai tüntetésen teljes irányváltást követeltünk és továbbra is követeljük azt az Európai Bizottságtól. Határozottan tiltakozunk a Bizottság júniusban közzétett javaslata ellen, miszerint a 2028-2034-es uniós költségvetési ciklusban több mint 20 százalékkal csökkentenék az agrártámogatásokat, valamint megszüntetnék az önálló uniós Közös Agrárpolitikát (KAP). Ezzel szemben indokolt a mezőgazdasági költségvetés legalább 2021-2027-es szintjének megtartása, valamint annak inflációval arányos emelése, miként a KAP bevált kétpilléres struktúrájának fenntartása is. Emellett nem elfogadható, hogy csökkenjen a gazdáknak járó területalapú jövedelemtámogatás, illetve az a terv is elfogadhatatlan, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő, öregségi nyugdíjban részesülő gazdák ne kaphassanak többé ilyen támogatást" - fogalmaztak a közleményben.

Az Európai Bizottság alapos előkészítés nélkül, az érintettekkel való egyeztetés, és hatástanulmányok készítése nélkül tervez döntéseket hozni, ami tarthatatlan. Követeljük továbbá, hogy Brüsszel ne kössön olyan kereskedelmi megállapodásokat EU-n kívüli országokkal, amelyek veszélyeztetik az európai mezőgazdasági termelőket és élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentenek a fogyasztók számára is. Az Ukrajnából, Brazíliából vagy éppen Marokkóból érkező importtal szemben ugyanis nem várják el az EU-ban kötelező élelmiszerbiztonsági előírásokat, mégis ellenőrzés nélkül engedik be ezeket az európai piacra - írták.

"Nem hagyjuk, hogy az Európai Bizottság tönkre tegye az agráriumot!" - zárta közleményét a két szervezet.