2025. december 19. 09:28

Volt iraki elnököt választottak az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának élére

Barham Száleh volt iraki elnököt választotta csütörtökön az ENSZ Közgyűlés a világszervezet Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) élére.

António Guterres ENSZ-főtitkár üdvözölte Száleh megválasztását, akit január elsején, öt évre iktatnak tisztségébe, és kiemelte a többi között a politikusnak a diplomácia és a menekültügyi válság területén szerzett tapasztalatait, valamint köszönetet mondott az UNHCR leköszönő vezetőjének, Filippo Grandinak az elvégzett munkáért.

A kurd származású Száleh 2018-tól 2022-ig volt Irak elnöke, valamint kétszer töltötte be a miniszterelnöki pozíciót az észak-iraki kurdisztáni autonóm régióban. Megválasztását követő közleményében a politikus hangsúlyozta, hogy menekültként átélt tapasztalatai empátiával, gyakorlati készségekkel és a nemzetközi jog iránti tisztelettel vértezték fel.

(MTI)