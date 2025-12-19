Külföld :: 2025. december 19. 13:41 ::

Több milliárd eurót kér az olasz védelmi miniszter fegyverkezésre

Az olasz védelmi minisztérium több mint három és fél milliárd eurót kért a költségvetésből drónok, hadihajók és tengeralattjárók beszerzésére, és tízezerrel kívánja növelni a fegyveres erők létszámát.

A Guido Crosetto vezette tárca négy sürgősségi kérelmet nyújtott be a római parlament illetékes bizottságaihoz, amelyeknek január 12-ig kell továbbítani a dossziékat a jobbközép többségű parlamenthez.

Két és fél milliárd eurót hadihajók vásárlására és modernizációjára kért a minisztérium, amely hangsúlyozta, hogy Olaszország 2039-ig újgenerációs fregattokkal akar rendelkezni, köztük Fremm osztályú, francia-olasz fejlesztésű többcélú, modern rakétahordozó hajókkal.

Háromszázhatvan millió eurót tengeralattjárók modernizációjára kívánnak felhasználni, ami egy nagyobb, hétszáz millió eurós projekt része. Százmilliót a haditengerészet kapna hadihajók felfegyverzésére, valamint azok továbbadására Európai Unión kívüli országoknak.

Hatszáz millió euróból pilóta nélküli vadászgépeket szereznek be, amelyekhez az Egyesült Államok szolgáltat műszaki felszerelést.

A védelmi miniszter bejelentése szerint 2033-ig további tízezer fővel kívánják növelni a fegyveres erők professzionális állományát, amelynek létszáma így elérheti a 160 ezret.

Crosetto a RAI2 közmédiának csütörtök este adott televíziós interjúban bejelentette, olyan nagy szükség van a katonákra, hogy az olaszországi utcákon 2015 óta biztonsági feladatokat ellátó hétezer katonát csendőrökkel akarja helyettesíteni. Jelenleg a katonák a nagyobb olasz városok főbb terein, vasútállomásain, repülőterein, közlekedési csomópontjain szolgálnak.

A védelmi tárca tervei között szerepel egyes polgári célú termelést végző olaszországi gyárak, üzemek átalakításának finanszírozása is fegyverek és más hadieszközök gyártására.

(MTI)