A brit rendőrség letartóztatott egy gyermekorvost a „közösségi médiában” írt, a gázai népirtás ellen tiltakozó bejegyzései miatt. Ellen Krieselst, aki több mint 15 esztendeje dolgozik a londoni Whittington Kórházban, saját otthonában, gyermekei szeme láttára vették őrizetbe december 21-én, szombaton.
Fotó: X
Egyik kollégája, Rahmeh Aladwan szerint azonban nem csupán a véleményének közzététele váltotta ki az Izrael-párti lobbicsoportok haragját. Mint az X közösségi platformon írta: “Az izraeli lobbi szeptemberben kezdte őt üldözni, miután több alkalommal is feltűnt palesztinpárti tüntetéseken. Így bánik Nagy-Britannia az Országos Egészségügyi Szolgálat orvosaival, a mi orvosainkkal, és teszi ezt Izrael érdekében. Nagy-Britannia megszállt ország.”
Miután Kriesels élt emberi jogaival, és részt vett a gázai borzalmak ellen tiltakozó demonstráción, felfüggesztették az állásából, majd az egészségügyi hatóságok (General Medical Council valamint a Medical Practitioners Tribunal Service elnevezésű intézmények) kilenc hónapra eltiltották hivatása gyakorlásától.
Az egészségügyi dolgozók szabad véleménynyilvánítási jogáért küzdő szervezet (immár ilyen is van, ez a HCWs Against Censorship elnevezésű csoport) elítélte a doktornő letartóztatását, melyet egy ellene irányuló erőteljes lejárató kampány előzött meg, miután Kriesels szeptember folyamán több palesztinpárti demonstráción is megjelent.
“Az izraeli lobbi ismét lecsapott” – közölte az emberjogi szervezet, hozzátéve, hogy a rendőrség az izraeli lobbicsoportok - köztük az Egyesült Királyság Ügyvédei Izraelért (UKLFI) és az Antiszemitizmus Elleni Kampány (CAA) - panaszai nyomán lépett fel. A letartóztatást „külföldi érdekeltségű szervezetek ösztönzésére foganatosították, ami mélységesen felháborító” – szögezte le az orvosok és ápolók szólásszabadságáért küzdő jogvédő csoport közleményében. “Íme, ezt teszik Nagy-Britannia orvosainkkal, akik fel merik emelni szavukat Palesztina védelmében” – fogalmazta meg véleményét a szerveződés egyik támogatója.
A hivatalos vádat a doktornővel szemben egyelőre nem közölték. A londoni rendőrség sem hozott nyilvánosságra részleteket Ellen Kriesels letartóztatásának okaival kapcsolatban.
Azonban alighanem amellett, hogy a gyermekorvos hölgy megjelent palesztinpárti demonstrációkon, az X platformon szeptember 17-én közzétett bejegyzésében leírtak verték ki végleg a biztosítékot az „emberi jogok” és a „tolerancia” bajnokainak körében. Kriesels ugyanis bejegyzésében bírálattal illette a Nemzeti Egészségügyi Szolgálatot, amiért feljelentették őt a rendőrségen „a genocídiumot elítélő bejegyzései és a (tüntetéseken a kezében tartott) táblán olvasható feliratok miatt”. „Nyitva is hagytam a bejárati ajtót, hogy a rendőröknek ne kelljen erőszakot alkalmazniuk, amikor értem jönnek” – tette hozzá.
A brit rendőrség mindeközben megfenyegette a palesztinbarát tüntetések részvevőit, figyelmeztetve őket: letartóztatnak mindenkit, aki a „globalizáljuk az intifádát” kifejezést hangoztatja, vagy transzparenseken feltünteti. Történt is már néhány őrizetbe vétel az idézett szlogennel kapcsolatban, mely ugyanis a rendőrség szerint „felhívás a zsidó nép elleni erőszakra”. Izrael-párti lobbi csoportok szigorúbb fellépését sürgetnek a palesztinok mellett demonstrálókkal szemben, sőt, álláspontjuk szerint még a „Szabad Palesztinát” követelő jelszavak is „erőszakra buzdítanak”. Az elmúlt két esztendőben Londonban egyre több és több demonstrációt szerveznek a palesztinok érdekében, melyeken elítélik a gázai vérengzést és a brit kormány Izraelnek nyújtott katonai és diplomáciai támogatását.
G. B. - Press TV nyomán