Külföld, Háború :: 2025. december 22. 14:19 ::

Brit szólásszabadság: gyermekei szeme láttára vettek őrizetbe egy orvost, amiért a zsidó népirtás ellen tiltakozott

A brit rendőrség letartóztatott egy gyermekorvost a „közösségi médiában” írt, a gázai népirtás ellen tiltakozó bejegyzései miatt. Ellen Krieselst, aki több mint 15 esztendeje dolgozik a londoni Whittington Kórházban, saját otthonában, gyermekei szeme láttára vették őrizetbe december 21-én, szombaton.



Fotó: X

Egyik kollégája, Rahmeh Aladwan szerint azonban nem csupán a véleményének közzététele váltotta ki az Izrael-párti lobbicsoportok haragját. Mint az X közösségi platformon írta: “Az izraeli lobbi szeptemberben kezdte őt üldözni, miután több alkalommal is feltűnt palesztinpárti tüntetéseken. Így bánik Nagy-Britannia az Országos Egészségügyi Szolgálat orvosaival, a mi orvosainkkal, és teszi ezt Izrael érdekében. Nagy-Britannia megszállt ország.”

Miután Kriesels élt emberi jogaival, és részt vett a gázai borzalmak ellen tiltakozó demonstráción, felfüggesztették az állásából, majd az egészségügyi hatóságok (General Medical Council valamint a Medical Practitioners Tribunal Service elnevezésű intézmények) kilenc hónapra eltiltották hivatása gyakorlásától.

Az egészségügyi dolgozók szabad véleménynyilvánítási jogáért küzdő szervezet (immár ilyen is van, ez a HCWs Against Censorship elnevezésű csoport) elítélte a doktornő letartóztatását, melyet egy ellene irányuló erőteljes lejárató kampány előzött meg, miután Kriesels szeptember folyamán több palesztinpárti demonstráción is megjelent.

“Az izraeli lobbi ismét lecsapott” – közölte az emberjogi szervezet, hozzátéve, hogy a rendőrség az izraeli lobbicsoportok - köztük az Egyesült Királyság Ügyvédei Izraelért (UKLFI) és az Antiszemitizmus Elleni Kampány (CAA) - panaszai nyomán lépett fel. A letartóztatást „külföldi érdekeltségű szervezetek ösztönzésére foganatosították, ami mélységesen felháborító” – szögezte le az orvosok és ápolók szólásszabadságáért küzdő jogvédő csoport közleményében. “Íme, ezt teszik Nagy-Britannia orvosainkkal, akik fel merik emelni szavukat Palesztina védelmében” – fogalmazta meg véleményét a szerveződés egyik támogatója.

A hivatalos vádat a doktornővel szemben egyelőre nem közölték. A londoni rendőrség sem hozott nyilvánosságra részleteket Ellen Kriesels letartóztatásának okaival kapcsolatban.





The "israeli" lobby strikes again.



Dr Ellen Kriesels, Consultant Paediatrician, was arrested about 1.5 hrs ago from her home in front of her children.



The reason? Two tweets from 8th and 27th August 2025. Today is… 🚨🚨URGENT!!!!🚨🚨The "israeli" lobby strikes again. @metpoliceuk are bowing to a foreign entity.Dr Ellen Kriesels, Consultant Paediatrician, was arrested about 1.5 hrs ago from her home in front of her children.The reason? Two tweets from 8th and 27th August 2025. Today is… pic.twitter.com/3DeJfcARcu December 20, 2025

Azonban alighanem amellett, hogy a gyermekorvos hölgy megjelent palesztinpárti demonstrációkon, az X platformon szeptember 17-én közzétett bejegyzésében leírtak verték ki végleg a biztosítékot az „emberi jogok” és a „tolerancia” bajnokainak körében. Kriesels ugyanis bejegyzésében bírálattal illette a Nemzeti Egészségügyi Szolgálatot, amiért feljelentették őt a rendőrségen „a genocídiumot elítélő bejegyzései és a (tüntetéseken a kezében tartott) táblán olvasható feliratok miatt”. „Nyitva is hagytam a bejárati ajtót, hogy a rendőröknek ne kelljen erőszakot alkalmazniuk, amikor értem jönnek” – tette hozzá.

A brit rendőrség mindeközben megfenyegette a palesztinbarát tüntetések részvevőit, figyelmeztetve őket: letartóztatnak mindenkit, aki a „globalizáljuk az intifádát” kifejezést hangoztatja, vagy transzparenseken feltünteti. Történt is már néhány őrizetbe vétel az idézett szlogennel kapcsolatban, mely ugyanis a rendőrség szerint „felhívás a zsidó nép elleni erőszakra”. Izrael-párti lobbi csoportok szigorúbb fellépését sürgetnek a palesztinok mellett demonstrálókkal szemben, sőt, álláspontjuk szerint még a „Szabad Palesztinát” követelő jelszavak is „erőszakra buzdítanak”. Az elmúlt két esztendőben Londonban egyre több és több demonstrációt szerveznek a palesztinok érdekében, melyeken elítélik a gázai vérengzést és a brit kormány Izraelnek nyújtott katonai és diplomáciai támogatását.