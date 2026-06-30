Külföld :: 2026. június 30. 19:33 ::

Nemzetiszocialista mintájú államot akart létrehozni Romániában egy Németországban letartóztatott román

Nemzetiszocialista mintájú államot akart létrehozni Romániában egy Németországban terrorizmus gyanújával letartóztatott román férfi - jelentette be kedden a német szövetségi államügyészség.

A karlsruhei székhelyű legfőbb német vádhatóság közleménye szerint Nichita P. szélsőjobboldali terrorcsoportot kísérelt meg létrehozni abból a célból, hogy "a terror háborúját" robbantsa ki Romániában, és a román állam bukásához és "nemzetiszocialista mintájú államforma létrehozásához" járuljon hozzá.

A német ügyészség szerint a vádlott 2023 óta tevékenykedett a szélsőjobboldali csoport létrehozásán, e célból Németországból egy üzenetküldő platformon két csatornát működtetett, amelynek célpontjai főleg fiatal románok voltak.

A csatornákra feliratkozókat és a csoporttagokat a férfi különböző bűncselekmények elkövetésére szólította fel, például szélsőjobboldali szimbólumokat tartalmazó graffitik elhelyezésére, migránsok vagy az LMBT-közösség által használt épületek elleni gyújtogatásos merényletekre, "alacsonyabb rendű" emberek megölésére. A platformon útmutatást adott méreg, robbanóanyagok, gyújtóelegyek (Molotov-koktél) készítésére, és pokolgépek autóba rejtésére.

Az ügyészség szerint mindezért fennáll az alapos gyanú, hogy a vádlott "külföldi terrorszervezetet" próbált meg létrehozni. Konkrétan egy súlyos államellenes erőszakcselekmény előkészítésével is vádolják.

A közlés szerint a férfit kedden vették őrizetbe Baden Württemberg tartományban, Enz térségében.

(MTI)