Nagy tűz ütött ki egy stuttgarti nagybani piacon szombatra virradóra, a rendőrség azt közölte, egyelőre nem tudni sérültekről.
A helyi tűzoltóság az X-en arról tájékoztatott, hogy több mint 200 tűzoltót vezényeltek a helyszínre, ahová mentőegységek is megérkeztek.
Daniel Anand, a tűzoltóság szóvivője azt mondta, ilyen mértékű tűzhöz az utóbbi években nem hívták őket.
Wahnsinn… Großbrand in Großmarkt Stuttgart Wangen… #brand #stuttgart pic.twitter.com/tmSJKrpWp9— BlueManta (@ReadyFredday) July 3, 2026
A hatóságok a környéken élőket erős füstre figyelmeztették.
Jóllehet a károk felmérését csak a lángok eloltása után kezdik meg, a rendőrség szerint vélhetően súlyos veszteségekről lehet szó.
A Neckar-folyóhoz közeli piacot üzemeltetők azt közölték, a területen több mint száz, friss árut, köztük gyümölcsöket árusító bolt található, valamint több éterem is működik.
Arról egyelőre nem adtak információt, mit tároltak a lángra kapott raktáregységben.
(MTI)