Külföld :: 2026. július 4. 07:33 ::

Nagy tűz egy stuttgarti nagybani piacon

Nagy tűz ütött ki egy stuttgarti nagybani piacon szombatra virradóra, a rendőrség azt közölte, egyelőre nem tudni sérültekről.

A helyi tűzoltóság az X-en arról tájékoztatott, hogy több mint 200 tűzoltót vezényeltek a helyszínre, ahová mentőegységek is megérkeztek.

Daniel Anand, a tűzoltóság szóvivője azt mondta, ilyen mértékű tűzhöz az utóbbi években nem hívták őket.

A hatóságok a környéken élőket erős füstre figyelmeztették.

Jóllehet a károk felmérését csak a lángok eloltása után kezdik meg, a rendőrség szerint vélhetően súlyos veszteségekről lehet szó.

A Neckar-folyóhoz közeli piacot üzemeltetők azt közölték, a területen több mint száz, friss árut, köztük gyümölcsöket árusító bolt található, valamint több éterem is működik.

Arról egyelőre nem adtak információt, mit tároltak a lángra kapott raktáregységben.

(MTI)