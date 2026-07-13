Külföld, Elcsatolt részek :: 2026. július 13. 10:13 ::

Továbbra is kétszámjegyű az infláció Romániában

Romániában a fogyasztói árak átlagosan 10,42 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat a májusi 10,85 százalék után - közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Június volt a harmadik hónap, amikor az éves inflációs ráta meghaladta a 10 százalékot. Az Eurostat adatai szerint 15 hónapja folyamatosan Romániában a legmagasabb az infláció az Európai Unióban.

Júniusban az élelmiszerek ára 5,75 százalékkal volt nagyobb, mint tavaly júniusban, a nem élelmiszer jellegű termékek 12,29 százalékkal, a szolgáltatások pedig 13,67 százalékkal drágultak.

Legnagyobb mértékben a villanyáram (59,97 százalék), az albérlet (43,29 százalék), a gázolaj (28,16 százalék), a benzin (22,74 százalék) és a kávé (19,90) százalék drágult. Leginkább a burgonya (14,47 százalék), a friss gyümölcs (9,48 százalék), a légiközlekedés (7,31 százalék), a kukoricadara (5,49 százalék) és a búzaliszt (4,20 százalék) ára csökkent.

Az előző hónaphoz viszonyítva 0,6 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Romániában. 2025 júliusa és 2026 júniusa között a fogyasztói árak átlagosan 9,8 százalékkal voltak magasabbak, mint az előző 12 hónapban.

(MTI)