Sport :: 2026. június 19. 13:42 ::

Lelőttek egy dél-koreai válogatott után kémkedő drónt a foci-vb-n

A mexikói hadsereg lelőtt egy drónt, amely a fölött a sportkomplexum felett lebegett, ahol a labdarúgó-világbajnokságon szereplő dél-koreai válogatott edzett - jelentette a Yonhap hírügynökség.

Az incidens a Mexikó - Koreai Köztársaság (1-0) csoportmérkőzés előtt történt.

A cseheket korábban 2-1-re verő ázsiai együttes zártkörű edzést tartott Zapopanban, hogy gyakorolja a taktikát a nyitómeccsüket a dél-afrikaiakkal szemben 2-0-ra nyerő hazaiak ellen, amikor - még a bemelegítésnél - egy biztonsági tiszt észlelte, hogy egy drón lebeg a futballpálya felett. Riasztotta a szolgálatot teljesítő mexikói katonai egységet, amely lelőtte a szerkezetet. A két férfi, akikről feltételezik, hogy a drónt kezelték, elmenekült a helyszínről.

Az Associated Press mexikói kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az elmúlt napokban több drónt is hatástalanítottak, miközben azok stadionok körüli biztonsági zónákba és különböző válogatottak tartózkodási helyeire próbáltak bejutni.

(MTI)