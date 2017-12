A szocialista átnevezési hóbort nem kerülhette el az ünnepeket sem, a karácsony fenyőünnepként vonult be a szocialista szótárba. Egyházi ünnepről a materialista világképben nyilván nem lehetett szó, ezért a „néphagyományokon alapuló ünnepek” között tartották számon. A Mikulásból szovjet mintára Télapó lett, advent vasárnapjaiból pedig ezüst- és aranyvasárnap.

Arra törekedtek, hogy „társadalmi esemény” legyen a karácsony, a fenyőünnepeket közintézményekben – például kultúrházakban, menzákon – tartották, és általában felvonultatták a kisdobosokat vagy az úttörőket is. Néha úgy tűnt, mintha más ünnepek szokásaival is összemosnák a karácsonyi programot, a Tolna Megyei Népújság 1973 decemberében például „fenyőünnepi karneválról” számolt be. „Fellibben a függöny, s a hópelyhek táncában gyönyörködik a gyermeksereg. A legkisebbek csinos egyenruháikban téli dalocskákat énekelnek, az igazgató bácsi meleg hangon beszél a fenyő ünnepéről, a béke, szeretet, emberség gondolatáról. Oly meghitt, oly családias a hangulat, s oly kedves, magával ragadó a műsor!” – lelkendezett a Somogyi Néplap újságírója 1957-ben, egy iskolai fenyőünnepélyről szóló cikkben.