Megmondaná a Budaházyékat 117 évre ítélő cinikus bírónak, mi a véleménye róla? - Most megteheti!

Honfitársaink ezrei háborodtak fel a március 16-i ítéleten, melynek során Ignácz György azzal koronázta meg a Hunnia-ügy vádlottjainak 13 éve tartó meghurcoltatását, hogy felmentés helyett olyan súlyos büntetéseket szabott ki, melyeket gyilkosságért szoktak adni.

A magyarellenes bíró 15 vádlottat ítélt szabadságvesztésre: ketten börtönbüntetést, 11-en pedig fegyházbüntetést kaptak, öten közülük tíz évet meghaladó időtartammal, ráadásul feltételes szabadságra sem bocsáthatók. Ezen felül még az eljárás 30 millió forintos bűnügyi költségét is velük fizettetnék meg. Ha a bírón múlik, a helyszínen bilincsbe vert Budaházy például 2036-ban hagyhatná el a fegyházat.

Ha valakit megkérdeznénk, aki nem ismeri az ügyet, hogy Rákosi kommunista poklában vagy Orbán "nemzeti-keresztény" Magyarországán született ez az ítélet, bizonyára az előbbire tippelne.

Vajon a bíró is ezt a korszakot sírja vissza? Megkérdezheti tőle ezt és még sok mást is, éppen arra kell vigyázni, hogy ne szolgáltassunk ürügyet az ellenünk való fellépésre is. Az érdeklődés, véleménykifejtés tehát rendben van, fenyegetőzni viszont nem szerencsés - de érezheti azért a törődést enélkül is.

A vádlottakat az ítélethirdetés során óvodásokhoz hasonlítgató Ignácz György elérhetőségei:

mobilszáma: 302594473

címe, ha esetleg valaki meg szeretné lepni egy hozzá illő képpel, amit kitehet a falra: 1136 Bp, Gergely Győző utca 3/A, 2. emelet, 7.

Élménybeszámolókat, hangfelvételeket a beszélgetésről örömmel fogadunk és teszünk közzé.

