Extra :: 2023. január 15. 21:22 ::

Rowling-mentesítés - Heti progresszió (CLXIII. rész)

Újabb hét telt el, amely a Heti progresszió szokásos eljövetelét is jelenti egyben. Kedves olvasóink küldeményeiből ismét beválogattam hármat, amelyek helyet kaptak a soron következő részben. Minden beküldött anyagot ezúton is köszönök, a hetiprogresszio@protonmail.com természetesen továbbra is töretlenül üzemel.

Az e heti részben a német valóságról, egy „rasszista” szóról és hosszú idő elteltével ismét J. K. Rowlingról lesz szó. Fogjunk is hozzá!

3. Kissé eltévelyedett a német közszolgálati TV, az ARD1, ami a hiteles tájékoztatást illeti. A Tagesschau (hírek) internetes honlapján azt írták ugyanis, hogy a szilveszteri zavargások (mert ugyebár Nyugaton nincs újév zavargások nélkül) 145 gyanúsítottjának többsége német volt. Nem kell hozzá túl nagy tehetség, hogy ezt ne higgyük el, de az arcpirító aránytalanság még Németországban is ellenérzéseket váltott ki.



Nem csak itthon vannak gondok a közmédiával (forrás: ard.de)

A gyanúsítottak közül 45-nek volt német útlevele (ez még mindig nem jelenti azt, hogy németek), 100-nak pedig külföldi, tehát az ARD1 nemes egyszerűséggel hazudott. Jellemző, hogy még egy volt ARD-fejes is „politikailag korrekt ostobaságnak” nevezte a csatorna megnyilvánulását és nem ő volt az egyetlen, aki felháborodott. A CDU egyik politikusa a rendőrségi jegyzőkönyveket idézte, miszerint az elkövetők „nyugat-ázsiaiak, sötétebb bőrtípussal”, míg az ARD részéről George Restle-t ez a „legsötétebb időkre emlékezteti”, itt nyilván a hitleri időszakra gondolt.

2. Kapitulál a „mező” (field) kifejezés a Dél-kaliforniai Egyetemen, mert a kifejezés egyesek szerint rasszista

A szociális munka tanszéke szerint a döntésük „támogatja az antirasszista szociális munka gyakorlatát azáltal, hogy a fekete- vagy bevándorlóellenesnek tekinthető nyelvezetet a befogadó nyelvezet javára cseréli le”.

A „field”-del kapcsolatos kifejezések is „rasszisták”, mint pl. a terepmunka is, a tanszék szerint a „rabszolgák leszármazottainak és a bevándorlók számára nem jóindulatúak”.



Régi idők rasszista mezői (forrás: Wikimédia)

A tanszék elutasítja a fehér felsőbbrendűséget, a bevándorlók és feketék elleni ideológiákat, valamint megvizsgálta „bűnrészességét a múlt és jelen igazságtalanságaiban”.

1. Egy kanadai „transzművész” úgy tiltakozik a Harry Potter-kötetek írójának, J. K. Rowlingnak a „transzfób” megnyilvánulásai ellen, hogy eltünteti a könyvekből az írónő nevét. Minden olyan oldalt, ahol Rowling neve szerepel, eltávolít, illetőleg új borítót, hátlapot és kötést is csinál a műveknek.

A kicsinyes bosszúból egész jól megél, hiszen az így gyártott könyveket értékesíti is, a teljes sorozat „csupán” 1191 dollárért (kb. 440 ezer forint) lehet azoké, akik szintén elítélik a „sátáni” írónő „gonosz” megnyilvánulásait. A „művész” ezenkívül azt is vállalja, hogy a rajongók már meglévő köteteit is átalakítja, amennyiben igénylik azt. Azt is elárulta továbbá, hogy eleinte dacból és unalomból kezdte az újragyártást, ám most már komoly bevételei vannak belőle.



"Sensitive Queer" munka közben a TikTok csatornáján (forrás: TikTok)

Hogy komolyan gondolja-e a küldetését, vagy csak szereti kihalászni az idióták zsebéből a pénzt, rejtély, mindenesetre saját elmondása szerint az a célja, hogy „lehetőséget adjon azoknak, akik továbbra is szeretnék élvezi a Harry Potter-könyveket anélkül, hogy ezzel támogatnák Rowlingot”.

Arról már nem beszél, hogy a könyveket így is, úgy is meg kell venni, ami végső soron Rowlingnak (is) bevétel, továbbá a „cancel culture” által ihletődött kicsinyes bosszú nem más, mint a politikai korrektség egy igen alpári és gusztustalan fajtája. Noha jogi szakértő szerint a Flom névre hallgató „művész” nem sért szerzői jogi törvényt, nekem erről erősen más a véleményem, hiszen más szellemi termékét alakítja át önkényesen, majd árulja azt csillagászati összegekért.

Flom természetesen abba sem gondolt bele, hogy az írónő „transzfób” megnyilvánulásai ettől még nem tűnnek majd el.

Nos, ennyi volt mára a Heti progresszió. Mindenkinek sikeres jövő hetet kívánok, vasárnap ismét érkezem újabb aktualitásokkal.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info