Bepereli a marylandi kisvárosi éttermet az a férfi, akit barátjával együtt kidobtak az általa rendszeresen látogatott helyről azzal az indokkal, hogy öreg és fehér emberek. Az étterem előtt tüntetés szerveződött, ahol a demonstrálók többek között a BLM-mozgalom (Black Lives Matter – a fekete életek számítanak) jelszavára emlékeztető, „Az öreg, fehér férfiak élete számít” feliratot emelték a magasba.

Az étterem legalább fél tucat fehér férfit is, szintén faji alapon, diszkriminált – értesült a The Daily Beast. Az étterem tulajdonosa, Charlotte Aufdem-Brinke, mint az a Dcnewsnow.com című helyi, elektronikus lap cikkéből is kitűnik , a Black Lives Matter mozgalom ismert támogatója, és aktívan részt vesz a helyi, belpolitikai csatározásokban.

Rendőrt hívtak a fehérekre

Az egyesült államokbeli Maryland szövetségi államban, a Washingtontól északnyugatra fekvő Boonsboro Dan’s Restaurant nevű bárt és éttermet 800 ezer dollár kártérítésre perli a település környékén élő Neal Glessner.

Az étterembe rendőrt hívtak, a kidobott férfiakkal pedig

A fehérek élete is számít

Az eset miatt a bár előtt tüntetés szerveződött – közli a Daily Mail című brit lap. Szombaton egy tucatnyi, tüntetőkből álló csoport állt az étterem előtt, táblákkal, amelyeken – a BLM-mozgalom jelszavának mintájára – az állt: „Old White Men’s Live Matter!” (Az öreg, fehér férfiak élete számít), és „It Is Okay To Be White” (Nem szégyen fehérnek lenni).