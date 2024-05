Anyaország :: 2024. május 9. 09:50 ::

Ársapkás Nagy Márton-mém miatt rúgtak ki túlérzékenyék egy minisztériumi dolgozót - jogtalan volt a felmentés

Több mint húsz év szolgálati jogviszony után azonnali hatállyal felmentették állásából az akkori Gazdaságfejlesztési (ma már Nemzetgazdasági) Minisztérium egyik munkatársát 2023 tavaszán, mert megosztott a privát Facebook-oldalán egy mémet Nagy Mártonról. A minisztériumi dolgozó perre vitte az ügyet, az őt képviselő TASZ most arról számolt be, hogy megnyerték a pert.

A szervezet beszámolója szerint a minisztérium részéről nem kerteltek, amikor elküldték a munkavállalót, megmondták neki, hogy azért szüntetik meg a jogviszonyát, mert öt héttel korábban megosztott egy mémet a Facebookon. Nemcsak, hogy elküldték, három évre eltiltották a kormányzati szektorban való alkalmazástól is, mindezt azok után, hogy korábban soha nem volt problémájuk a kirúgott munkatárssal, az utolsó teljesítményértékelésen a közvetlen felettese kivételes minősítésre javasolta, ami a közszolgálatban a legmagasabb minősítési fokozat.



Forrás: Fb / Ormánykommunikáció

A meg nem nevezett egykori munkavállaló a fent látható képet osztotta meg a miniszterről, utalva az ársapkákra. Elmondása szerint nem Nagy Mártonon akart gúnyolódni, csupán a kifejezést találta viccesnek. A minisztérium részéről egyébként tagadták, hogy a munkatársuk profilján kutakodtak volna, elmondásuk szerint „a hivatali szervezetrendszeren keresztül” szereztek tudomást a posztról.

A TASZ elsőkörben a Közszolgálati Döntőbizottság elé vitte az ügye, de az lesöpörte a panaszt, mondván, a mém alkalmas volt a kormányzati igazgatási szerv jó hírneve, illetve a jó közigazgatásba vetett bizalom súlyos rombolására.

A Közszolgálati Döntőbizottság ítéletét aztán a Fővárosi Törvényszéken támadták meg, ami aztán megállapította, hogy jogtalan volt a felmentés. Az elsőfokú ítélet alapján az egykori minisztériumi dolgozó közel 5 millió Ft átalánykártérítést kap, és a perköltséget is a minisztériumnak kell fizetnie. A TASZ jelezte azt is, hogy a jogellenes kirúgások miatt indított perekben lehet kérni visszahelyezést is, de ügyfelük erre nem tartott igényt, írja a 24.