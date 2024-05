Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. május 9. 08:47 ::

Két kislánnyal fürdött és aludt a Cseppkő Gyermekotthon nevelője - az igazgatót fideszes javaslatra kitüntették

Két kislányt is rendszeresen hazavitt egy nevelő a fővárosi Cseppkő Gyermekotthonból, ráadásul több kollégája már hónapok óta tudott arról, hogy a nevelő „ölbe veszi, szájon csókolja a lányokat”, birkózik velük, az ágyukban aludt az otthonban, „de arra is volt példa, hogy együtt fürdött velük”. A többi között ez derül ki abból a külső szakértők által írt, 2011. február 24-re elkészült jelentésből, amelyet most – más dokumentumokkal együtt – a Népszava kért ki közérdekű adatigényléssel a fővárostól. Az érintett dolgozó esetében nem indult fegyelmi eljárás, közös megegyezéssel távozott a gyermekotthonból, a rendőrség pedig „bűncselekmény hiányában” lezárta a nyomozást. Így az illető most bárhol dolgozhat, nincs priusza.

Mindezek ellenére az otthon igazgatója később elismerést kapott – írta a lap.



A Cseppkő utcai gyermek­otthon (fotó: Farbaky Tamás / Népszava)

„Szociális, gyermekvédelmi területen a gyermekek érdekeit szem előtt tartva végzi munkáját. Mottója: családi nevelést pótló gondoskodásban részesíteni a hozzájuk kerülőket. Herczeg Krisztián munkáját az alaposság, az odaadás és felkészültség jellemzi”. Ezekkel a szavakkal terjesztette fel a fővárosi, Cseppkő utcai Gyermekotthon igazgatóját Bárczy István-díjra Láng Zsolt, a Fidesz frakcióvezetője még 2021-ben, külön méltatva Herczeg Krisztián példaértékű elhivatottságát, kiemelkedő munkáját. (Korábban Herczeg Krisztián tüntette ki Láng Zsoltot Dr. Populás Antal-díjjal, mondván „bizonyította az otthonhoz és annak lakóihoz, nevelőihez való pozitív hozzáállását”.)

A díjazáskor „az akkor már nem fővárosi önkormányzati fenntartásban lévő Cseppkő Gyermekotthon igazgatójának kitüntetését a fővárosi díjakról szóló rendeletben foglalt kritériumoknak és előírásoknak megfelelően Karácsony Gergely írta alá, lévén a Covid miatti veszélyhelyzet alatt a közgyűlés nem ülésezett” – válaszolta a Népszava kérdésére a fővárosi önkormányzat.

A lap szerint a Cseppkő otthonban indított fővárosi vizsgálatot az intézményben történt gyermektragédiák, valamint egyéb súlyos rendkívüli események tették szükségessé.

Az első rendkívüli esemény 2010. novemberében történt, amikor az otthon egyik szobájában egy felügyelet nélkül maradt – néhány hónappal korábban gondozásba vett – hároméves kisfiúra ráborult egy szekrény. Súlyos sérüléseket szenvedett, néhány nap múlva lekapcsolták a lélegeztetőgépről.

„A kisfiú halála miatt négy dolgozó ellen emeltek vádat, első és másodfokon is felmentették őket, majd az ismételt ügyészi fellebbezésre tekintettel a nevelőtanárt 2015-ben 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélték, de ezt 2016-ban 1 év próbára bocsátásra enyhítették” – tájékoztatta a Népszavát a Fővárosi Főügyészség.

Ugyanebben a hónapban újabb haláleset történt. Az otthon egyik 13 éves lakójának holttestére a Millenáris Parkban találtak rá, az akkori feltételezések szerint a halál oka túladagolás volt.

Néhány hónappal később, 2011. január első hetében derült ki, hogy

egy nevelő rendszeresen hazavisz két – akkor 7 és 8 éves – kislányt az otthonból.

„Akkor már legalább egy éve folyt ez titokban” – ismerte el Csókay László, a Fővárosi Önkormányzat ifjúságvédelmi osztályvezetője akkor az Indexnek (a jelentést akkoriban nem tették közzé), majd arra a kérdésre, hogy miképpen folyhatott ez ilyen sokáig titokban, azt válaszolta, hogy

a férfi csoportvezető, tehát egyfajta főnök volt, és a hierarchiában alatta állók nem kérdőjelezték meg a cselekedeteit.



A kép a Cseppkő Gyermekotthon színháztermében készült 2014. szeptember 12-én - az intézmény ötven évvel azelőtt nyitotta meg a kapuit (fotó: Bruzák Noémi / MTI)

A Népszava közérdekű adatigényléssel kérte ki a 2011. február 24-i jelentést, amelynek készítői rögzítették, hogy az intézmény különféle módon hátráltatta a vizsgálatot. 2016-ban az OPCAT (kínzás elleni ENSZ-egyezmény) nemzeti megelőző mechanizmusa keretében ismét vizsgálódott az ombudsman. Herczeg Krisztián a jelentés készítői szerint korántsem volt együttműködő,

a gyerekeket például elvitték játszóterezni, hogy a szakemberek ne beszélhessenek velük.

A 2011-es jelentésben foglaltakat Herczeg Krisztián igazgató nem fogadta el, mivel túlzottan szubjektívnek találta. A lapnak most úgy nyilatkozott a jelentésekben feltárt áldatlan állapotokra vonatkozó kérdésre, hogy „kinevezésem után az intézmény teljes működését érintő intézkedési terv született”. Herczeg tagadta, hogy akadályozta volna a vizsgálatot végzők munkáját, minden együttműködést megkaptak tőle és munkatársaitól is. Szerinte a 2010-es tragikus esetekkel kapcsolatban lezárultak a vizsgálatok, ezeknek megfelelően „meghozták a szükséges intézkedéseket”. Az otthon jelenlegi működésének és pedagógiai módszereinek bemutatására vonatkozó kérdésre annyit válaszolt: „az intézmény az előírt jogszabályoknak megfelelően működik”.

