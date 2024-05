Anyaország :: 2024. május 9. 07:25 ::

A paranoiás messiáson röhögnek a hvg szakértői is: rádiót nézett internetblokkolónak, rendőrt titkosszolgának

Ki és miért akadályozná az internetezést egy kampánygyűlésen? Milyen technikai feltételei lennének ennek? Miért vannak civil ruhás rendőrök Magyar eseményein? A hvg biztonsági és titkosszolgálati szakértőket is kérdezett.



Magyar Péter Orosházán (fotó: Jakó Barbara)

„Add tovább! Két napja elkezdte blokkolni a titkosszolgálat az internetet és a mobilelérést a TISZA Párt országjáró körútjának helyszínein” – ezzel a felütéssel kezdődik Magyar Péter május 7-ei bejegyzése. Magyar felszólítja Rogán Antalt és Pintér Sándort, hogy „állítsák le az orosz és észak-korai módszereket, és ne korlátozzák az internet szabadságát és a szabad véleménynyilvánítást”, és mellékelt fotókkal igyekszik bizonyítani, hogy valakik zavarják a mobilnetet országjárása helyszínein.

A homályos fotók egyikén egy kézi rádió látható valakinek a kezében (feltehetőleg ez a modell ), ezt később a rendőrség is megerősítette. Magyar értelmezésében ez volna a jelzavaró. Mint írja, „a fényképek Hajdúnánáson készültek civil ruhás rendőrökről (titkosszolgálati munkatársakról?) és a feltételezhetően a blokkoláshoz használt eszközről”. Magyar bejegyzése három kérdést vet fel:

Valóban zavarják a netet az általa szervezett eseményeken?

Ha igen, ki és miért csinálna ilyet?

Miért vannak civil ruhás rendőrök az országjárása helyszínén?

A hvg több, neve elhallgatását kérő biztonsági és titkosszolgálati szakértőt kérdezett a jelzavarásról.

Magyar felvetését a szakértők megmosolyogták, szerintük a képeken nem jelzavaró látható, az nem ekkora, nem így néz ki. Ha bárki valóban zavarni akarta volna az internetelérést Magyar hajdúnánási beszéde alatt, a szakértők szerint az ehhez szükséges eszközt korábban telepítette volna, hiszen Magyar programja ismert, egy ilyen erősségű jelzavaró pedig jellemzően nem egy kézi, akkumulátorral működő eszköz, hanem nagyobb, és nem árt elrejteni, azt nem lóbálja senki a kezében.

Arra, hogy nem működik az internet egy-egy vidéki helyszínen, prózaibb magyarázat is van. Egyrészt a hálózati lefedettség sok helyen hiányos, de még ha normális körülmények között jól is működik, nem arra tervezték, hogy a mindennapi igénybevétel sokszorosát kibírja. Nagyobb, budapesti ellenzéki megmozdulások után is gyakran felmerül, hogy „zavarják a jelet”, mert nem működik az internet a tömegben a Hősök terén, vagy nem lehet telefonálni egy tüntetés alatt a Kossuth téren. Legutóbb az influenszertüntetésen merült fel ugyanez. Ez azért van – mint azt a hálózatokat működtető cégek minden alkalommal közleményben tisztázzák –, mert nem arra van a rendszer optimalizálva, hogy a szokásos pár ezer helyett százezrek használják ugyanazon a kis területen.

Ugyanez előfordulhat Hajdúnánáson is, csak a nagyságrend más, a szokásos száz helyett több százan neteznének ugyanannyi területen, amit nem bír el a hálózat. Ezt az értelmezést támasztja alá, hogy Magyar szerint „legutoljára Újfehértón ment el a téren mindenkinél az érkezésünkkor minden térerő és a mobilnet, ami a rendezvény végén rögtön helyreállt”.



A hozzászólók is próbálták neki elmagyarázni, hiába (forrás: Fb/Mandiner)

Ha valóban blokkolták valakik a netet Magyarék eseményén, akkor viszont több kérdés is felmerül, amire nem látszik logikus magyarázat.

Miért pont most kezdték el? A debreceni nagygyűlésen nem volt gond, aztán Tiszavasvárin és Nyíregyházán is rendben volt minden, de Hajdúnánásnál elszakadt a cérna, ott sok lett a rendszernek, ezért úgy döntöttek, ideje lépni? A Fidesz, ha akarná, sem tudná elrejteni Magyart a nyilvánosság elől, sok millióan látták a vele készült interjúkat a YouTube-on. A köztelevízió amúgy sem tudósít Magyar megmozdulásairól, de ez nem újdonság, eddig sem tette, ahogyan például az ellenzéki előválasztásról sem számolt be.

Miért kockáztatnák a lebukást? Ha kiderül, hogy valóban titkosszolgálati eszközökkel próbálnak ellehetetleníteni egy ellenzéki politikust, annak nemcsak Magyarországon, de a nemzetközi nyilvánosságban is óriási lenne a visszhangja, akár még szankciókra is számíthatnának, például az EU-tól. Mindezt azért, hogy Magyar Péter hajdúnánási beszédének Facebook-élőjét megakadályozzák úgy, hogy a Debreciner élője simán lement. A kockázat és a remélt haszon látszólag nincs összhangban egymással.

Ha pedig feltesszük, hogy nem a magyar kormány lépett közbe, hanem valamely másik titkosszolgálat, esetleg nem állami szereplő, az ő indítékaikat még nehezebb felfejteni. Titkosszolgálati műveletet végrehajtani egy idegen országban nagyon kockázatos dolog, egy külföldi szolgálat alaposan meggondolja, mikor nyúl ilyen eszközhöz. A kockázat és a remélt haszon ebben az esetben sincs összhangban egymással.

Arra, hogy a magyar kormány érdekei mentén jár el egy magánhírszerző cég, már láttunk példát. Az izraeli Black Cube – máig ismeretlen megrendelésre – 2018-ban célba vette és tőrbe akarta csalni a Migration Aid vezetőjét, de a magyar elhárítással került szembe. Azt, hogy a Black Cube szolgálatait a magyar kormány vette volna igénybe, máig nem sikerült bizonyítani, de ha így lett volna, egészen más jellegű történet megkörnyékezni egy civil szervezet vezetőjét, hogy terhelőnek szánt mondatokat mondassanak ki vele, és más egy magyar politikai párt európai parlamenti listavezetőjének a beszédét jelblokkolóval megzavarni.

Az pedig, hogy Magyar az eseményein civil ruhás rendőröket vélt felfedezni, valószínűleg azért van, mert civil ruhás rendőrök jellemzően jelen vannak az ilyen eseményeken, ugyanis ez a munkájuk. Biztosítják a helyszínt, ügyelnek a biztonságra. Ott vannak a Szigeten, a budapesti nagy tüntetéseken és Debrecenben is. Az ilyen munkákra nem minden rendőri dolgozó visel egyenruhát, hogy kell-e neki, az a rangjától, feladatától, munkakörétől is függ.

A Telex kérdésére amúgy a Belügyminisztérium azt írta, a rendőrség munkatársai nem blokkolták az internetet és a mobilhálózat elérhetőségét a szóban forgó gyűlésen/gyűléseken, és ilyenről nincs is tudomásuk. „A közösségi oldalakon közzétett – nehezen azonosítható – fényképfelvételeken minden valószínűség szerint egy szolgálati (EDR) rádiókészülék látható, olyan, amilyet a rendőrök – így a gyűlés biztosításába beosztott munkatársaink is – használnak” – írták.

Magyar állítása a rendőrség szerint abszurd. Mint írják: „a tárcának nincs jogi és/vagy technikai lehetősége az internet és/vagy a mobiltelefonok elérésének blokkolására egyetlen párt, szervezet rendezvényén sem”.