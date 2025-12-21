Extra :: 2025. december 21. 23:24 ::

Népirtás a Linuxnál - Heti progresszió (CCCXIV. rész)

Elérkeztünk az év utolsó előtti Heti progressziójához, így az évzáró előtt még egyszer nekiesünk a legújabb olvasói küldeményeknek. Lesznek itt „toleráns” EU-reklámok, de még népirtás is.

Minden levelet köszönök, a hetiprogresszio@kuruc.info továbbra is várja olvasóink anyagait.

Most pedig essünk neki!

3. Az alábbi EU-hirdetések ezúttal nem Magyarországon ütötték fel a fejüket, hanem Bulgáriában és Romániában. A bolgár verzió szerint „Egység, biztonság, megújuló energia. Te vagy Európa”, amely még akár jól is hangozhatna, csak nem igaz, de a román átirat első két tagja még ennél is rosszabb: „Demokrácia, diverzitás, környezetvédelem. Te vagy Európa”.



Erre bezzeg van pénz

Nyilván a diverzitás a legfontosabb kérdés ma Romániában, vagy bárhol Európában…

2. Az alábbi kéretlen reklámot kapta olvasónk a Facebooktól, miközben a nacionalista, konzervatív, nekik nem tetsző tartalmakat továbbra is cenzúrázzák.

A minden bizonnyal rendkívül „hiteles” reklámban Anna „ugyanazt akarja”, amit a másik félről feltételezünk, az alsó „fényképeket látni” felirat pedig tovább csorbítja a valódiság legkisebb látszatát is.

A hirdetés címe sem kertel – b@szni és elfelejteni szlogennel igyekszik kiölni mindennemű romantikát a ClosingCode Chronicles reklámja.



Nem tolják túl a romantikát...

Olvasónk már többször jelezte, hogy érdektelenek számára az ilyen jellegű hirdetések, ám a Facebook fittyet hány a felhasználók visszajelzéseire, és csak a „politikailag nem korrekt” tartalmakat nyirbálja, így „elvált, vágyteli” Anna továbbra is része marad olvasónk hírfolyamának.

1. Gondolta volna, hogy a Linux szerves részét képzi a népirtás? Jobban mondva képezte, mert nemrégiben módosítottak rajta

A d-genocide() nevű függvény 2023-ban lett a Linux része, feladata pedig az volt, hogy a háttértárolók kezelésének felgyorsításában szerepet játszó dcache alrendszerben törölje egy könyvtárra, illetve annak minden albejegyzésére („gyerekeire”), illetve azok „gyerekeire” – majd így tovább – vonatkozó belső bejegyzést, hogy helyet szabadítson fel.



Polkorrekt percek a Linuxnál

Az alkotó pontosan a rendeltetés miatt – némi humorral vegyítve – nevezte el a függvényt genocide-nak, vagyis népirtásnak, ám a Linux belső rendje már nem ilyen vicces, ugyanis tiltják a „potenciális sértő” megnevezéseket. A függvény a közelmúltban a figyelem középpontjába került, gyorsan le is cserélték a nevét.

A polkorrektség persze eddig sem volt idegen a Linux háza táján, forrásaiból korábban is dolgoztak át egyes részeket. Így tűntek el a slave-ekre, vagyis szolgákra utaló hivatkozások, de a blacklist, vagyis feketelista is feketelistára került Linuxéknál.

Ezzel pedig mi búcsúzunk is a heti rovattól, de csak azért, hogy 2025-ben még egyszer utoljára visszatérhessünk pár újdonsággal.

