LMBTQP+, Holokamu :: 2022. március 24. 13:04 ::

Így védik meg az LMBTQ-propagandától a gyermekeinket...

Mielőtt a konkrét esetre rátérnék, idézzünk fel egy tavaly őszi eseményt, amikor is már vidéken, egész pontosan Pécsen is homoszexuális felvonulást tartottak. Történetesen a birtokunkba került néhány fotó, ahol egyértelműen látszott, kiskorú gyermekek is a rendezvényen voltak. Akkor én feljelentést tettem.

Már csak azért is, mert akkoriban igen élénken foglalkoztatta a közvéleményt Fidesz gyermekvédelminek nevezett törvénye. Kíváncsi voltam, bár naiv nem, mennyit ér ez a gyakorlatban. Nagy meglepetés nem ért: semmit. A nevezett törvényhez ugyanis nincs büntetési tétel rendelve a Büntető Törvénykönyvben. De inkább itt hagyom, mit közölt velem akkor a rendőrség:

A hivatkozott családok védelméről szóló törvény módosítása, mely megfogalmaz ugyan célokat, azonban szankciókat semmilyen formában nem helyez kilátásba. A feljelentés vizsgálata során megállapítást nyert, hogy tartalma alapján a Büntető Törvénykönyvről szóló egyetlen rendelkezésébe sem ütköztethetők az írásban előadottak, így bűncselekmény megállapítására nincs lehetőség.

Tehát akkor még egyszer. Ehhez a törvényhez nincs büntetési tétel rendelve, egész egyszerűen nem büntethető az, aki 18 éven aluliak számára devianciát propagál, jelenít meg. Ennek tükrében talán nem is meglepő, hogy olvasóink milyen képeket küldtek egy pilisvörösvári iskolából:

Amint látható, jutott egy kis holokausztbűntudat-fokozás is, nyilván az iskolába járó gyerekek a hibásak...

Éri őket ezért bármilyen retorzió? Ugyan, kérem... Hiszen mondotta volt Orbán Viktor, ne azt nézzétek, amit mondok, hanem azt, amit csinálok.

Én is amondó vagyok, hogy így tegyünk. Április 3-án is.

Lantos János - Kuruc.info