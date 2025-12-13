Háború :: 2025. december 13. 19:06 ::

Hamász-vezetőt likvidált az izraeli hadsereg

Az izraeli hadsereg légicsapásban likvidálta szombaton a Gázai övezetben a Hamász palesztin iszlamista szervezet egyik fő katonai vezetőjét, Raád Száedet - jelentette az izraeli katonai rádió.

Raád Száed a Hamász katonai szárnyának második számú vezetője - operatív főnöke - volt Izz a-Dín al-Hadád után. A rádió értesülése szerint a légicsapást egy terepjáró gépkocsi ellen hajtották végre, amelyben négy terrorista utazott, és mind életét vesztette.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszrael Kac védelmi miniszter közölte, hogy a terroristák elleni támadással egy pokolgépes merényletet toroltak meg, amelyben szombat délelőtt két izraeli katona könnyebben megsebesült.

Száed a hadsereg közlése szerint a 2023. október 7-i támadás egyik megtervezője volt, és az utóbbi időben a Hamász újjáépítésén, Izrael elleni támadások tervezésén és végrehajtásán dolgozott, durván megsértve a tűzszüneti megállapodást (amit a népirtó Izrael bezzeg sosem tenne - a szerk.) és a Hamász azon vállalását, miszerint tiszteletben tartja Donald Trump amerikai elnöknek a szervezet lefegyverzését előirányzó tervét.

A Hamász egyik legrégebbi vezetője volt, aki számos tisztséget betöltött a szervezetben. Közeli kapcsolatban állt Marván Isszával, a Hamász katonai szárnyának korábbi helyettes vezetőjével, akit tavaly egy izraeli támadásban megöltek. Ő alapította meg és vezette a gázavárosi egységet, és részt vett a gázai tengeri haderő felépítésében is. Operatív vezetőként ő hozta létre a Nuhba kommandós-egységeket, és részt vett a "Jerikó fala" nevű terv kidolgozásában, amelyen a Hamász 2023. október 7-i támadása alapult.

Izrael korábban már többször megpróbálkozott célzott likvidálásával.

(MTI nyomán)