Rakétatámadás érte Belgorodot, nincsenek sérültek

Rakétacsapást mért az ukrán hadsereg Belgorod városra, a műszaki infrastruktúrában súlyos károk keletkeztek, sérültek nincsenek - közölte Vjacseszlav Gladkov, az oroszországi Belgorod megye kormányzója hétfőn a Telegram-csatornáján.

Gladkov szerint mentő- és operatív szolgálatok dolgoznak a következmények felszámolásán. A tisztségviselő szerint hét lakóház és egy magánház üvegezése is megrongálódott.

Az orosz védelmi minisztérium arról adott ki tájékoztatást, hogy az éjszaka folyamán, közép-európai idő szerint vasárnap 21 óra és hétfő hajnali öt óra között a légvédelem 130 repülőgép típusú ukrán drónt lőtt le Oroszország 11 régiója és a Kaszpi-tenger felett. A legtöbb pilóta nélküli repülőszerkezetet, 38-at az asztraháni régió, 25-25-öt pedig a brjanszki és a moszkvai régió légterében semlegesítették. Utóbbiak közül 15 tartott az orosz főváros felé.

Reggel öt és hat óra között további 16 drónt semmisítettek meg.

A moszkvai Seremetyjevo repülőtéren ideiglenesen korlátozták a forgalmat.

Zaporizzsja megyében ukrán dróncsapások az elmúlt nap folyamán két ember halálát okozták, és hetet megsebesítettek.

(MTI)