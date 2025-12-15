Háború :: 2025. december 15. 17:12 ::

Amerikai-ukrán béketárgyalás, második nap: Zelenszkij továbbra sem akar kivonulni a Donbászból

A világ szeme ismét Berlinre szegeződik, ahol előbb egy amerikai–ukrán, majd este egy hármas, európai–amerikai–ukrán tárgyalást tartanak az orosz–ukrán háború befejezéséről.

A nap első programpontjaként Volodimir Zelenszkij a vasárnapi, ötórás tárgyalás után ismét találkozott Steve Witkoff amerikai követtel és Donald Trump vejével, Jared Kushnerrel. Witkoff a vasárnapi egyeztetés után azt nyilatkozta, hogy „sok előrelépést” értek el.

Először az ukrán delegáció szólalt meg a hétfői ukrán–amerikai egyeztetésről. Az ukrán delegáció vezetője, Rusztem Umerov szerint „konstruktív és produktív” tárgyalásokat folytattak a washingtoni kollégákkal.

– Steve Witkoff és Jared Kushner által vezetett amerikai csapat rendkívül konstruktív módon dolgozik azon, hogy Ukrajna megtalálja az utat egy tartós békemegállapodáshoz (…), az ukrán delegáció rettentő hálás Trump elnöknek és csapatának az általuk tett erőfeszítésekért – írta egy, az X-en közzétett bejegyzésében az ukrán delegáció vezetője. Azonban a francia hírügynökség, az AFP korábban úgy értesült, hogy az ukrán–amerikai tárgyalás második köre sem zárult áttöréssel.

Az amerikai fél továbbra is azt szeretné, hogy Ukrajna feladja a Donyeck és Luhanszk megyék (összefoglaló nevükön Donbász) feletti ellenőrzést, Ukrajna azonban továbbra sem hajlandó beleegyezni, hogy kivonja csapatait a Donbászból.

Az AFP információforrása szerint a találkozó gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy az Egyesült Államok követelte a csapatkivonást, azzal érvelve, hogy „Putyin területet akar”, amit Ukrajna visszautasított. A hírügynökségnek nyilatkozó, a tárgyalásban bennfentes személy hozzáfűzte, hogy „kissé meglepő, hogy az amerikaiak ebben a kérdésben az oroszok álláspontját képviselik”.

A szóban forgó terület, vagyis a Donbász mintegy 80 százalékát az Oroszországi Föderáció csapatai ellenőrzik. Azonban a legfontosabb erődvárosokat továbbra sem sikerült elfoglalnia Moszkvának.

A CNN televízió jelentése szerint Németország – amely állam tisztviselői az amerikai–ukrán tárgyalásokon közvetítőkként vettek részt – konstruktívan értékeli a hétfői tárgyalásokat. Berlin fontos eredményként értékeli, hogy sikerült ismét összehozni az európai, amerikai és ukrán felet egy közös békeegyeztetésre.

A The Guardian című brit lap úgy tudja , hogy a következő tisztviselők vesznek részt a hétfői, háromoldalú tárgyaláson, ami magyar idő szerint este 6 óra után veszi kezdetét, a lista nem teljes:

az Egyesült Államok delegációja, amelyet Steve Witkoff különleges megbízott, és Jared Kushner vezet;

Volodimir Zelenszkij elnök és tanácsadói;

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke;

Mark Rutte, a NATO főtitkára;

Friedrich Merz, Németország kancellára;

Emmanuel Macron francia elnök;

Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke.

A vasárnapi és hétfői tárgyalások alapját az Egyesült Államok 28 pontos béketerve képezte, amelyet egy ismeretlen informátor még november közepén szellőztetett meg a sajtónak. A Trump-béketervként hivatkozott dokumentum Ukrajnának és európai támogatóinak szempontjából elfogadhatatlan feltételeket tartalmazott. Az európai országok módosító javaslatot küldtek, amit Oroszország nem fogadott el.

A tárgyalások célja az lenne, hogy az orosz és ukrán álláspont közelebb kerüljön egymáshoz, és Washington és Kijev létrehozzon egy olyan kompromisszumos béketervet, amelyet aztán az Egyesült Államok felajánlhat Oroszországnak.

Zelenszkij a hétfői tárgyalás előtt már belengette: Ukrajna hajlandó lemondani a NATO-csatlakozás lehetőségéről, ha hasonló biztonsági garanciákat kap az Egyesült Államoktól, mint a NATO-tagállamok az 5. cikkelytől.

(Index nyomán)