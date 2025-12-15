Háború :: 2025. december 15. 19:13 ::

A dnyipropervszki Piscsane elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta Piscsane települést Dnyipropetrovszk megyében az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán az ukrajnai háborúban - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, folytatták az Oszkil folyó bal partján és a Mirnohradban körülzárt ukrán erők megsemmisítését, és csaknem 1500 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán közeledési infrastruktúra több, fegyverszállításra használt objektumát, valamint üzemanyag-, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, 15 páncélozott harcjárművet, egy Hrom-2 operatív-taktikai rakétát, amerikai HIMARS sorozatvetők 17 rakétáját, továbbá 545 repülőgép-típusú drónt.

Igor Kimakovszkij, a "Donyecki Népköztársaság" vezetőjének tanácsadója a Rosszija 1 televízióban azt mondta, hogy Pokrovszkban és Mirnohrad déli részén humanitárius művelet indult, amelynek keretében evakuálják a civileket, akik orvosi ellátásában részesülnek, és élelmezést kapnak.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. Rosztov-na-Donu városban mintegy 1400 ház maradt fűtés nélkül.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) arról számolt be, hogy az ország öt régiójában tíz olyan orosz állampolgárt vett őrizetbe, akit ukrán titkosszolgálatok zsarolással kényszerítettek rá diverzáns- és terrorcselekmények elkövetésére. A gyanúsítottak rendőrségi szolgálati járműveket gyújtottak fel, valamint "jogellenesen beavatkoztak energetikai és közlekedési létesítmények működésébe", amiért húsz évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatják őket.

Vlagyimir Szolovjov, Oroszország Újságíró-szövetségének elnöke hétfőn Moszkvában kijelentette, hogy a "különleges hadművelet" kezdete óta az orosz média több mint harminc munkatársa vesztette életét. Voltak közöttük újságírók, operatőrök, hangtechnikusok, bloggerek és gépjárművezetők.

Oroszországban 1991 óta december 15-én megemlékeznek azokról az újságírókról, akik szakmai feladataik ellátása közben vesztették életüket. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő hétfőn kijelentette, hogy a Nyugat erkölcsileg felelős az ukrán hatóságok által meggyilkolt orosz újságírók haláláért. Hozzátette, hogy a hallgató nyugati emberi jogi szervezetekkel ellentétben Moszkva követelni fogja, hogy az illetékes nemzetközi tisztségviselők lelkiismeretesen végezzék el feladatukat, és kilátásba helyezte a gyilkosságok részeseinek felelősségre vonását.

(MTI)