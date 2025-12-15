Háború :: 2025. december 15. 20:51 ::

Németország hatalmas fegyverkezési programba kezd Ukrajnával

A német sajtóhoz kiszivárgott tervek szerint Németország átfogó fegyverkezési partnerséget indít Ukrajnával, a két ország közös hadiipari fejlesztésekbe és rendszeres védelmi konzultációkba kezd, miközben Berlin az ukrán ipart integrálná az európai piacra, és technológiatranszfereket biztosítana.



Fotó: Michael Kappeler/dpa

Egy kiszivárgott terv szerint Németország átfogó fegyverkezési programot indít Ukrajnával, amiben az EU-tagoknak is kulcsszerep jut.

A cél közös fegyverfejlesztés, gyártás és technológiai csere, különösen drónok terén.

A német és ukrán fegyvereket az ukrajnai fronton, valamint később a Bundeswehrben is használnák.

Létrejönnek állandó védelmi egyeztetések, ipari összekötő irodák és közös beszerzési szövetségek.

Ukrajna védelmi ipara bekapcsolódna az EU piacába. A terv része az adatcsere a harctérről és egy külön korrupcióellenes mechanizmus is.

„Németország hatalmas fegyverkezési programba kezdett – Ukrajnával!” – írta a Bild hétfőn, állítva, hogy kormányzati körökből egy koalíciós támogatással elfogadott tízpontos terv került a birtokukba egy „intenzív katonai együttműködésről”. A lap beszámolója szerint a terv értelmében „egy átfogó fegyverkezési partnerséget kell indítani az Oroszország által megtámadott országgal”.

– Középtávon ez azt jelenti, hogy a fronton német-ukrán fegyverek kerülnek bevetésre, és a német hadsereg is használni fogja azokat. Ez nyilvánvalóan független a berlini ukrán csúcstalálkozó tárgyalási eredményétől. Egy olyan helyzet, amelyből mindkét fél csak profitálhat az orosz agresszió idején! – állította a német hírportál, megjegyezve, hogy Németország jelenleg is Ukrajna legnagyobb katonai támogatója Európában, a háborúban álló országban eddig több mint 40 milliárd eurót fektetett be. „Most indul a következő szakasz, amelyből Németország és fegyveripara is profitálni fog” – teszik hozzá.

A Bild információi szerint Ukrajna és Németország a jövőben több szinten is együtt tervez működni a védelem területén. A tervek között szerepelnek:

rendszeres, magas szintű konzultációk a védelmi minisztériumok között a fegyverkezési politikáról;

kapcsolattartó iroda létrehozása az ukrán védelmi ipar számára Berlinben („Ukraine Freedom House”) a német vállalatokkal való kapcsolattartás javítása érdekében – ezzel egyidejűleg a német biztonsági és védelmi ipar kapcsolattartó pontjainak megerősítése Ukrajnában, a kijevi német nagykövetségen keresztül is;

több személyzet és több hatáskör a német nagykövetség katonai attaséi számára Kijevben, folyamatos szakmai információcsere a szükséges fegyverekről;

új kiemelt projektek a fegyverek közös kutatására, fejlesztésére és gyártására, amihez felhasználják az ukrán ipar előnyét a drónok és más eszközök terén;

folyamatos technológiatranszfer több, a fegyverkezési politikával kapcsolatos közös vállalkozásban, kétirányú cserével – az Ukrajnában kifejlesztett hadiipari termékek gyártása Németországban;

nagyszabású fegyverbeszerzési közösség létrehozása az európai partnerekkel Ukrajna javára – ukrán gyártásból származó fegyvereket is felhasználva;

az ukrán ipar integrálása a védelmi termékek uniós piacába;

szövetségi beruházási garanciák lehetséges felhasználása Ukrajna védelmi ipari beruházásaihoz;

folyamatos információcsere a fronton zajló eseményekről – Ukrajnában rögzített digitális harctéri adatok továbbítása és felhasználása, a német fegyvertechnológiák ukrajnai alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok gyakorlati cseréje;

végül felvetődött egy különleges korrupcióellenes védelmi pajzs létrehozása is az Ukrajnával folytatott fegyverkereskedelemben.

