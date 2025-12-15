Háború :: 2025. december 15. 22:21 ::

Trump a mai tárgyalásról: azt hiszem, most közelebb vagyunk a célhoz, mint valaha

„Azt hiszem, most közelebb vagyunk… mint valaha” – közölte Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke hétfőn a Fehér Házban, reagálva az amerikai-ukrán tárgyalások fejleményére.

A The Guardian beszámolója szerint Donald Trump az európai vezetőkkel folytatott telefonhívása után a Fehér Házban kijelentette, hogy „hosszú megbeszélést folytattak, és úgy tűnik, a dolgok jól állnak”. Hozzátette, hogy „bár ezt már régóta mondjuk”.

Az amerikai elnök elismerte, hogy az orosz-ukrán háború rendezése „nehéz ügy”, de megpróbálják megvalósítani.

„Azt hiszem, most közelebb vagyunk a célhoz, mint valaha, és meglátjuk, mit tehetünk” – jelentette ki. Kiemelte, hogy az európai vezetők hatalmas támogatást élveznek, és ők is véget akarnak vetni a háborúnak. Trump úgy véli, hogy jelenleg az a feladat, hogy egy oldalra állítsák mind az orosz, mind az ukrán felet.

(Index)