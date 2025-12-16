Háború :: 2025. december 16. 08:01 ::

A washingtoni terv alapján Ukrajnának 14 százalékot kellene átengednie a Donbaszból

Kétnapos intenzív tárgyalássorozat zajlott Ukrajna, az Egyesült Államok és európai tisztviselők között, amely érzékelhető előrelépést hozott Ukrajna biztonsági garanciáinak kérdésében. A területi rendezést illetően azonban továbbra is komoly nézetkülönbségek maradtak fenn – számolt be az Axios amerikai tisztviselőkre hivatkozva.

A portál értesülései szerint az Egyesült Államok által kidolgozott terv részeként Ukrajnának vissza kellene vonulnia a Donbasz mintegy 14 százalékáról, amely jelenleg ukrán ellenőrzés alatt áll, de Oroszország is igényt tart rá. A legfrissebb tervezet alapján az érintett területet demilitarizált „szabad gazdasági övezetté” alakítanák.

Egy amerikai tisztviselő hangsúlyozta: a területi kérdés végső rendezéséről Ukrajnának kell döntenie. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok egyéb javaslatai – köztük az Ukrajnának kínált erős biztonsági garanciák – nem maradnak határozatlan ideig a tárgyalóasztalon.

Az Axios szerint az ukrán és európai partnereket meglepte, hogy Washington ilyen jelentős biztonsági garanciák felajánlására kész, és hogy az amerikai fél bízik abban: Oroszország ezt elfogadná. A tisztviselő elmondása alapján Donald Trump elnök úgy véli, képes lenne meggyőzni Moszkvát olyan garanciák elfogadásáról, amelyek a NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmet biztosítanának.

A tervezett biztonsági garanciákat a Szenátusnak is jóvá kellene hagynia, ugyanakkor az amerikai tisztviselő nem tért ki arra, hogy az adminisztráció hivatalos nemzetközi szerződés megkötésére törekedne-e.

A lap emlékeztet: az Egyesült Államok által javasolt békemegállapodás erős biztonsági garanciákat, az Európai Unióhoz vezető út felgyorsítását, valamint több milliárd dolláros újjáépítési támogatást ígér Ukrajnának. Ennek ára azonban jelentős területi engedmény lenne.

A tervezet értelmében Oroszország nemcsak ukrán területekhez jutna, hanem lehetőséget kapna a világgazdaságba és a nemzetközi közösségbe való fokozatos visszatérésre is.

Kijevben és több európai fővárosban ugyanakkor attól tartanak, hogy Ukrajna elfogadhatja a fájdalmas engedményeket, miközben Oroszország később visszaléphet a megállapodástól, és további követelésekkel állhat elő.

