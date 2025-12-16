Háború :: 2025. december 16. 14:52 ::

A harkovi Novoplatonivka elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta Novoplatonivka települést Harkov megyében az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán az ukrajnai háborúban - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, folytatták a donyecki régióban lévő Mirnohradban körülzárt ukrán erők megsemmisítését, elfoglalva 120 épületet, valamint Szvetle és Hrisine "megtisztítását", továbbá visszavertek két ellentámadást Rodinszkénél.

A tájékoztató értelmében több mint másfél ezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán közeledési infrastruktúra több, katonai célokra használt objektumát, valamint egy drónösszeszerelő műhelyt, üzemanyag-, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, két harckocsit, 16 páncélozott harcjárművet, egy Grad sorozatvetőt, továbbá 180 repülőgép típusú drónt.

Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője a Rosszija 24 televíziós hírcsatornán azt mondta, hogy az orosz hadsereg folytatja az ellenőrzése alatt álló zóna kiterjesztését Kosztyantinivka városban, és Sziverszk elfoglalása után Szvjato-Pokrovszke irányába folytatják az előrenyomulást.

Leonyid Sarov, az Ukrajnában harcoló orosz Nyugat csapatcsoportosítás sajtóközpontjának vezetője, a TASZSZ hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy Kupjanszk a 6. általános hadsereg ellenőrzése alatt áll. Hozzátette, hogy az ukrán erők kis csoportjai naponta tesznek kísérletet arra, hogy a temetőn keresztül behatoljanak a városba, és jelentős veszteségeket szenvednek.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást, egyebek között Moszkva és Leningrad megyékből is. A Zaporizzsja megyei Pologi városban egy nő életét vesztette, a donyecki Dokucsajevszkben és Pokrovszkban pedig egy-egy civil megsebesült.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a "kijevi rezsim háborús bűnei" ügyében illetékes nagykövete közölte, hogy a december 8-14. közötti héten 14 civil életét vesztette, további 69 pedig - közöttük négy gyermek - megsebesült ukrán csapások következtében.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentette, hogy a lipecki régió Lebegyanyi járásában őrizetbe vett négy tizenévest, aki az ukrán titkosszolgálatok megbízásából robbantást készített elő a Transznyefty vállalat Barátság kőolajvezetékén. A gyanúsítottak korábban pénzért felgyújtották a közlekedési és az energetikai infrastruktúra több objektumát. Az FSZB szerint Mariupolban is elfogtak egy 16 éves fiút, aki ukrán megbízásból mobiltelefon-tornyokat gyújtogatott. Az összes fiatalkorút a Telegram felhasználásával szervezték be.

Vlagyimir Konsztantyinov, a 2014-ben visszacsatolt Krím félsziget parlamentjének elnöke arról tett bejelentést, hogy a régióban államosították a "kijevi rezsimet" támogató további 84 magán- és jogi személy vagyonát.

(MTI nyomán)